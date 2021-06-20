Как загадать желание в день летнего солнцестояния

21 июня 2021 года мечты могут стать реальностью, говорят народные приметы

В день летнего солнцестояния наши предки загадывали желания и проводили специальные обряды, чтобы они сбылись.



Так, если девушка очень хотела вскоре выйти замуж, ее обливали водой.

Чтобы сбылось желание, плели венки. Важно было в это время думать о своих целях и мечтах и поддерживать в себе позитивные эмоции.

В день летнего солнцестояния можно не только загадывать желания, но и провести обряд, который, по приметам, поможет изменить жизнь в лучшую сторону. Для этого в жилище все, включая мебель и посуду, переворачивали в буквальном смысле вверх дном. Нужно повторять: "Как все вверх дном переворачивается, так у меня начинается новая жизнь". Вернуть все в прежний вид нужно на рассвете.

Существует и древний обряд, чтобы отвести от дома беды и привлечь достаток. Эта традиция давно известна – нужно разжечь костер и перепрыгнуть через пламя. Это символизирует очищение и начало чего-то нового. Все плохое должно остаться позади.