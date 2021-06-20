Звезды подскажут, как провести новую летнюю неделю

Грядущая неделя окажется судьбоносной в жизни некоторых знаков зодиака. Особенно важным является умение читать знаки, которые посылает Вселенная и прислушиваться к собственной интуиции.

Овен



Звезды обещают Овнам реализацию их давних планов. В целом неделя будет достаточно энергичной. Представителям этого знака нужно быть готовыми к принятию серьезных решений. В важных вопросах обязательно посоветуйтесь с близкими людьми.



Телец



Тельцов ждут перипетии на личном фронте. Для того чтобы минимизировать последствия разногласий, постарайтесь быть более чуткими. Следует помнить, что переделать другого человека практически невозможно, необходимо принимать любимых людей такими, какие они есть.



Близнецы



В первой половине недели Близнецов ждут неприятности на работе и дома. Однако в итоге ваша выдержка и самообладание позволят использовать неприятные ситуации в вашу пользу. Возможны серьезные финансовые поступления.



Рак



Судьба будет проверять Раков на прочность и выносливость. Приятные известия сменятся тревожными новостями, которые могут выбить вас из колеи. Однако сдержанность позволит вам выйти победителем из всех жизненных перипетий. Вспыльчивость и агрессия серьезно навредят делу.



Лев



На неделе с 21-го по 27 июня Львов ждут прекрасные известия. В целом, представители этого знака будут на высоте. Все приобретения окажутся удачными, а вложения в будущем приумножат ваши капиталы. В семье также будет царить любовь и гармония.



Дева



Звезды советуют Девам отложить все важные дела на конец недели. В этот период вам удастся решить конфликтные вопросы на работе. А вот с близкими людьми возможны ссоры. Постарайтесь быть более чуткими к тем, кто вас любит.



Весы



Неделя пройдет спокойно для Весов. Больше всего представителей этого знака будут интересовать развивающие, интеллектуальные занятия. Время можно посвятить чтению книг и походам по музеям. От крупных покупок лучше воздержаться.



Скорпион



В жизни Скорпионов наступает важный период. От правильности решений, которые вы примите, зависит ваша дальнейшая карьера. Звезды советуют избегать конфликтов на работе и постараться понять, что от вас ждут вышестоящие руководители.



Стрелец



Благоприятный период. На работе и дома Стрельцов ждет понимание и поддержка. Однако следует воздержаться от необдуманных растрат. В будущем денежные средства могут пригодиться на важное и прибыльное дело.



Козерог



Козероги окажутся в центре внимания. Ваше мнение и советы будут очень нужны окружающим. Постарайтесь проявить участие к проблемам других людей – в дальнейшем ваша доброта окупится втрое.



Водолей

Водолеям следует быть сдержанными. Проявление агрессивности может привести к серьезным проблемам на работе. Прислушивайтесь к знакам судьбы и внутреннему голосу. Интуиция представителей этого знака с 21.06 по 27.06 будет на высоте.



Рыбы



Крупные финансовые растраты следует отложить на конец недели. Это благоприятный период для серьезных покупок. Также Рыбы могут приступить к планированию отпуска. Не стоит откладывать этот вопрос в долгий ящик.

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