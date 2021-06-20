Гороскоп на 21 июня 2021 года

Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Понедельник – день тяжелый. Как его пережить без неприятных сюрпризов, расскажут звезды.



Овен

Обстановка на работе будет напряженной. Однако если вы соберетесь и примете взвешенные решения, спорные моменты удастся разрешить.

Телец

Возможно, в понедельник вы поймете, что не всегда поступали правильно по отношению к близким и друзьям. 21 июня благоприятный день, чтобы переосмыслить свою жизнь и что-то изменить.

Близнецы

21.06.2021 вам, возможно, сообщат по секрету информацию о ком-то из окружающих. Звезды советуют не распространять сплетни и как следует подумать, как поступить.

Рак

В этот день постарайтесь не принимать скоропалительных решений, иначе это может выйти боком. Здесь пригодится пословица "Семь раз отмерь, один раз отрежь".

Лев

Если вам предстоит важное решение, не ориентируйтесь на чужие советы. Это тот случай, когда важно лично все обдумать и поступить, как посчитаете нужным. Вечер звезды советуют провести в спокойной обстановке в кругу семьи.

Дева

Избегайте ссор и скандалов как на работе, так и с близкими. Даже если вы знаете, что кто-то неправ, доказывать это бесполезно. Рано или поздно ваш оппонент сам это поймет. Так что не нервничайте попусту.

Весы

Одиноким представителям этого знака зодиака предстоит романтическое знакомство. Тем, кто уже обрел вторую половину, звезды советуют устроить свидание, чтобы освежить чувства.

Скорпион

Удачный день для переговоров, новых проектов. 21 июня также прекрасно подходит для шопинга – купите то, о чем давно мечтали.

Стрелец

21 июня есть риск потерять деньги, предупреждают звезды. Постарайтесь не давать в долг, не вкладываться в сомнительные проекты и не делать крупных покупок.

Козерог

21 июня, в понедельник, для представителей этого знака есть опасность травм. Постарайтесь отказаться от дальних поездок и по возможности не садитесь за руль.

Водолей

Вас ждет приятный сюрприз, говорят звезды. Возможно, выпадет шанс поправить финансовое положение. Одинокие Водолеи также могут встретить вторую половину в этот день.

Рыбы

Понедельник будет напряженным – на работе придется изрядно попотеть, предупреждают звезды. Однако труды не будут напрасными – ждите повышения или хотя бы прибавки к зарплате.