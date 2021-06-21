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Православные верующие почитают 22 июня двух святых – Святителя Кирилла, известного созданием пасхальной таблицы, а также Преподобного Кирилла, который основал Кирилло-Белозерский монастырь еще в 14 веке.
Традиции и обычаи на Кириллов день
По поверью, 22 июня считает порой наступления настоящего лета. Именно в этот период начинается самый длинный день. На следующие сутки он пойдет уже на убыль. Предки, кстати, верили, что из-за этого сокращается число комаров.
Принято обращаться к Богу с молитвой о сухом летнем периоде без лишнего дождя. Считается правильным заниматься последней рассадой – огурцами и капустой. Крестьяне в этот день также отправлялись на сенокос.
Что нельзя делать 22 июня
Под категорическим запретом поход в лес – считается, что в этот день прогулки в таких местах к большому несчастью. Стоит воздержаться от бытовых ссор и супружеских скандалов – в противном случае решить проблему ни у кого не получится.
Такие же предписания действуют и в отношении человеческих эмоций – нельзя предаваться унынию и находиться в плохом настроении, выбирать одежду темных тонов.
Приметы на Кириллов день
Ранее мы рассказывали о том, как спасти огород от дурных глаз, сохранив его от завистливых людей. Для того, чтобы недоброжелатели не могли навредить урожаю, существует несколько способов.