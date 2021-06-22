Гороскоп на 23 июня 2021 года

Звезды подскажут, как достичь успеха в среду

Первая половина дня выдастся достаточно напряженной. Дело в том, что все события будут развиваться очень медленно. Тем, кто привык действовать быстро – придется непросто. Однако лучше отказаться от спешки и проанализировать каждое свое решение.

Овен

23 июня – отличный день для того, чтобы встретиться с родными или друзьями. Многие Овны после этого почувствуют прилив вдохновения. Получится взглянуть на ситуацию с другого ракурса и найти решение давней проблемы.

Телец

Тельцов ждет благоприятный день. Если вы проявите настойчивость и целеустремленность, то добьетесь успехов в делах. Близкие с удовольствием помогут вам достигнуть поставленных целей, поэтому не бойтесь обращаться за помощью.

Близнецы

День обещает быть удачным. У Близнецов появится шанс взяться за что-то новое и интересное. Сегодня звезды будут на вашей стороне. Главное, не упустить предоставленную возможность. Вполне вероятно, что деловое общение выльется в дружбу или роман.

Рак

23 июня Раки смогут проявить все свои коммуникативные навыки. Вы будете легко находить общий язык с окружающими и добиваться желаемого. Середина дня – подходящее время для творческой работы. Удача будет на вашей стороне.

Лев

В первой половине дня Львы получат неожиданные новости или заманчивые предложения. Также возможны какие-то приятные сюрпризы. Ближе к вечеру ваше настроение могут испортить непредвиденные дела. Однако не стоит расстраиваться – из этих обстоятельств получится извлечь выгоду.

Дева

Звезды предупреждают, что в начале дня Девам придется понервничать. Этому будут способствовать неудачные совпадения и заминки в работе. Но через некоторое время ситуация улучшится – вы решите свои проблемы и проведете время в приятной компании.

Весы

Весам не стоит торопиться с принятием решений. Лучше взвесить все "за" и "против", после чего дать окончательный ответ. Не пренебрегайте советами старых знакомых – кто-то из них может подсказать удачный вариант действия в сложной ситуации.

Скорпион

Скорпионов ждет неблагоприятный день. В среду вам будет казаться, что окружающие специально выводят вас из себя. Постарайтесь сдерживать эмоции и не ввязываться в конфликты. Вам стоит опираться на полученный ранее опыт, и тогда дела пойдут в гору.

Стрелец

Стрельцам придется решать большое количество рабочих вопросов. Но не нужно заранее опускать руки – удача сегодня будет на вашей стороне. Ближе к вечеру возможны небольшие разногласия.

Козерог

23 июня Козерогам придется непросто. А все потому, что в среду вам будет сложнее бороться со вспыльчивостью и раздражительностью. Ближе ко второй половине дня влияние позитивных тенденций усилится. Проведите время в кругу близких и наберитесь позитивных эмоций.

Водолей

Водолеи смогут закончить старые дела и решить многие проблемы. День также подходит для того, чтобы провести важные разговоры. Сегодня вам удастся не только плодотворно поработать, но и как следует отдохнуть.

Рыбы

Начало дня готовит для Рыб какие-то мелкие недоразумения. Причина чаще всего кроется в вашей невнимательности. После обеда можно обсудить с друзьями или коллегами общие планы – совместными усилиями удастся найти верное решение.

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