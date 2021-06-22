В среду лучше не смотреть в чужие окна

23 июня православные чтят память священномучеников Тимофея Прусского и Тимофея Ульянова. Первый был епископом в древнем государстве Вифиния, в то время как второй служил псаломщиком в храме. Именно в честь них и был назван этот день.

Традиции и обычаи в Тимофеев день

Наши предки верили, что 23 июня по улице бродит нечистая сила. Поэтому Тимофеев день также называли "днем призраков". Люди считали – в это время все знаки исходят от "лукавого".

Отправление в дорогу сулило трудности и неудачи. Так, например, если путник увидел несколько мышей – семья столкнется с голодом. Если на пути встретилась стая волков – домашний скот начнет болеть и вскоре умрет.

В этот день люди шли в баню или на речку, прихватив с собой какой-то оберег. Это нужно было для того, чтобы уберечь себя от проблем.

Что нельзя делать 23 июня

23 июня нежелательно заглядывать в чужие окна. Считается, что к вам могут прилипнуть беды другого человека.

Нельзя оставлять окна незашторенными. В противном случае из дома уйдет положительная энергия.

Кроме того, в Тимофеев день нельзя касаться родинок на своем теле. Предки считали, что из-за этого с одним из родственников случится несчастье.

В этот день лучше не брать в руки зеркало. В соответствии с поверьями, через него до вас может добраться нечисть.

Приметы в Тимофеев день

День выдался ясным – к засухе;

Не видно пауков – в скором времени погода изменится;

Вороны сидят на ветках нахохленные – ждите ненастье;

Муравьи спрятались – быть непогоде.

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