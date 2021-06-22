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23 июня православные чтят память священномучеников Тимофея Прусского и Тимофея Ульянова. Первый был епископом в древнем государстве Вифиния, в то время как второй служил псаломщиком в храме. Именно в честь них и был назван этот день.
Традиции и обычаи в Тимофеев день
Наши предки верили, что 23 июня по улице бродит нечистая сила. Поэтому Тимофеев день также называли "днем призраков". Люди считали – в это время все знаки исходят от "лукавого".
Отправление в дорогу сулило трудности и неудачи. Так, например, если путник увидел несколько мышей – семья столкнется с голодом. Если на пути встретилась стая волков – домашний скот начнет болеть и вскоре умрет.
В этот день люди шли в баню или на речку, прихватив с собой какой-то оберег. Это нужно было для того, чтобы уберечь себя от проблем.
Что нельзя делать 23 июня
Приметы в Тимофеев день
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