Приметы на 23 июня: что нельзя делать в Тимофеев день

Приметы на 23 июня: что нельзя делать в Тимофеев день
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В среду лучше не смотреть в чужие окна

23 июня православные чтят память священномучеников Тимофея Прусского и Тимофея Ульянова. Первый был епископом в древнем государстве Вифиния, в то время как второй служил псаломщиком в храме. Именно в честь них и был назван этот день.

Традиции и обычаи в Тимофеев день

Наши предки верили, что 23 июня по улице бродит нечистая сила. Поэтому Тимофеев день также называли "днем призраков". Люди считали – в это время все знаки исходят от "лукавого".

Отправление в дорогу сулило трудности и неудачи. Так, например, если путник увидел несколько мышей – семья столкнется с голодом. Если на пути встретилась стая волков – домашний скот начнет болеть и вскоре умрет.

В этот день люди шли в баню или на речку, прихватив с собой какой-то оберег. Это нужно было для того, чтобы уберечь себя от проблем.

Что нельзя делать 23 июня

  • 23 июня нежелательно заглядывать в чужие окна. Считается, что к вам могут прилипнуть беды другого человека.
  • Нельзя оставлять окна незашторенными. В противном случае из дома уйдет положительная энергия.
  • Кроме того, в Тимофеев день нельзя касаться родинок на своем теле. Предки считали, что из-за этого с одним из родственников случится несчастье.
  • В этот день лучше не брать в руки зеркало. В соответствии с поверьями, через него до вас может добраться нечисть.

Приметы в Тимофеев день

  • День выдался ясным – к засухе;
  • Не видно пауков – в скором времени погода изменится;
  • Вороны сидят на ветках нахохленные – ждите ненастье;
  • Муравьи спрятались – быть непогоде. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь народных праздников на июнь 2021 года. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

По хорошему или по плохому сценарию: в Москве решили поддержать Минск

Россия не собирается бросать Белоруссию после новых европейских санкций

Назван отведенный "Фортуне" срок для достройки "Северного потока - 2"

Разрешение немцев вскоре перестанет действовать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей