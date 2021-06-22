Представителям 4 звездных домов нужно быть осторожнее

Не зря говорят, что предупрежден – значит вооружен. В середине лета представители четырех знаков зодиака рискуют столкнуться с неприятностями, которые могут иметь самые разные последствия. Однако если прислушаться к советам астрологов, свести влияние негативных тенденций можно к минимуму.

Овнам, например, нужно быть внимательнее к сомнительным предложениям. Особенно, если они касаются работы. Внимательно изучите все плюсы и минусы, а потом принимайте взвешенное решение. Но высока вероятность, что если представители знака все-таки решат рискнуть, это будет неоправданно.

Понервничать в июле 2021 года придется и Близнецам. Иногда представителям знака будет непросто совладать с эмоциями. Постарайтесь не принимать происходящее вокруг вас слишком бликовал к сердцу. Таким образом вы докажете своим злопыхателям, что вы достойный противник.

Девы – это еще один знак, от которого отвернется удача в предстоящем месяце. Если хотите, чтобы неприятности обошли вас стороной, тогда сконцентрируйтесь на поставленных задачах и поменьше отвлекайтесь. Подумайте о своих чувствах, приведите в порядок мысли. Тогда все закончится благополучно.

Козерогам же звезды настоятельно рекомендуют избегать ссор и конфликтов. Да, сдержать себя порой будет непросто, но сделайте это ради своего же блага. Испорченные отношения могут серьезно сказаться на вашем будущем. Решайте проблемы разговорами, а не кулаками.

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