Явление обещает быть энергетически сильным

В последний четверг июня, 24 числа, на небе можно увидеть клубничное полнолуние. Явление получило свое название благодаря тому, что в конце месяца начинается сбор этой любимой многими ягоды. Астролог рассказал, как полнолуние отразится на жизни некоторых знаков зодиака.

Явление обещает быть энергетически сильным. Дело в том, что в данный период природа переживает пик своего расцвета. Это, в свою очередь, положительно влияет на дела и творческие начинания.

Итак, кому из представителей зодиакального круга повезет больше всего?

Раки, Девы, Львы

Звезды обещают этим трем знакам зодиака благоприятный период. Удача будет на их стороне, что не может не радовать. Возможно улучшение финансового состояния – кошелек пополнит какая-то неожиданная прибыль. В конце месяца появится шанс как следует отдохнуть. Не стоит откладывать в сторону долгожданные поездки – времяпровождение выдастся замечательным.

Тельцы, Близнецы, Овны, Весы

По словам астролога, Тельцов, Близнецов, Овнов и Весов тоже ждет удача. В конце июня им следует чаще находиться в кругу родных и друзей. Поддержка близких пригодится в ближайшее время.

Козероги, Стрельцы, Скорпионы

Рожденным под этими тремя знаками зодиака стоит отложить в сторону сомнения и начать действовать. Все сложится максимально благоприятно, если они перестанут взваливать на себя чужие обязанности, передает "Московский Комсомолец".

Ранее "Утро.ру" рассказало, каким знакам придется ответить за свои поступки в июне.