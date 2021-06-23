К этому времени уже поспевает земляника

24 июня православные христиане чтут святых Варнаву и Варфоломея. Варнава был рожден в Кипре в зажиточной еврейской семье и отучился в Иерусалиме. После проповеди Христа уверовал в него и стал учеником.

Варфоломей же родился в Галилее, став на путь христианской веры после сошествия Святого Духа. Варфоломей посвятил свою жизнь проповедям, обращая язычников в христианство. Однако недруги схватили апостола и подвергли его мукам, из-за которых он скончался.

Что можно делать в день Варнавы и Варфоломея

Традиционно считается, что в этот период уже поспевает земляника. За это православные стали называть святого "земляничником". Эта целебная трава используется у крестьян как эффективное лекарство в народной медицине.

На Руси ходило поверье, что в этот период русалки способны слиться с природой и стать невидимыми, раскачиваясь на дубовых ветвях, кленах и березах для созревания плодов. Поэтому девушки связывали ветки берез, чтобы русалкам было на чем покачаться.

Считается, что таким же образом можно добиться роста хлебов на ржаных и пшеничных полях.

Что нельзя делать 24 июня

Главный запрет – покос травы. Нельзя ее ни рвать, ни скашивать – из-за разгула русалок с другой нечистью. Считалось, что в этот день бесы начинают междоусобный раздел земель, поэтому к траве лучше не прикасаться.

Приметы на 24 июня

Туман на водной глади – к богатому на грибы лесу.

Духота на дворе – ждать непогоды.

Тусклый восход солнца – к дождливому дню.

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