Приметы на 25 июня: что нельзя делать в день Петра Солнцеворота

Приметы на 25 июня: что нельзя делать в день Петра Солнцеворота
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
С этого периода ночи становятся длиннее, а дни – короче

25 июня православные чтут Петра Афонского, который, по преданию, родился в Греции и служил в императорской армии. Во время боев на Евфрате святой Петр попал в плен к сирийцам. Там он предавался мыслям о том, за что Господь подверг его наказанию.

Святой вспомнил, как хотел оставить мирское и уйти в монастырь, однако отказался от своих намерений. В плену Петр стал строго поститься, молиться и просить у Чудотворца Николая покаяния перед Богом. В один из дней, гласит предание, оковы на руках Петра исчезли, двери темницы раскрылись, и он оказался на свободе. Петр провел остаток жизни служению Богу.

Традиции в день Петра Солцневорота

На Руси считалось, что с этого дня ночи становятся длиннее. Поэтому крестьяне стали называть Петра Солнцеворотом. В этот день также принято высаживать остатки рассады и засеивать поля последними семенами. До обеденного времени, с утра, как правило, сеяли белое зерно – пшеницу с овсом, а после полудня – гречневую крупу.

Крестьяне посвящали также этот день рыболовству, а главным блюдом на 24 июня считалась уха. 

Что нельзя делать в Петров день

Плохой знак – отправиться спать раньше полуночи. В противном случае мечты и заветные цели не исполнятся. Темную одежду также не стоит носить – по поверью, солнце в ответ обидится и обрушит непогоду.

Беременные женщины не гладили свой живот – считалось, что младенец будет от рождения слишком доверчивым, что создаст ему в жизни проблем.

Приметы на день Петра Солнцеворота:

  • Ясное небо – к успешному и хорошему покосу;
  • Дождь за окном – к ненастью в сенокос;
  • Обильная утренняя роса – к богатому урожаю;
  • Белки на деревьях – год выдастся дождливым.

Ранее мы делились календарем народных праздников на июнь 2021 года.  

Егор МАЛКОВ

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