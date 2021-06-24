Некоторые купюры лучше не отправлять в копилку

Мало кто сомневается в том, что цифры обладают особой магией. Нумерологи поделились советами по поводу того, как лучше обращаться деньгами, чтобы обрести богатство.



Так, цифра один точно не может привести к увеличению капитала. Эксперты в этой сфере называют ее пустой. Так что держать в копилке купюры номиналом в 100 или 1000 рублей – пустая трата времени. Более того, они могут оказать негативное влияние на привлечение финансов.

Двойка тоже малопригодная для накоплений цифра. Она всегда норовит поделить доходы надвое и может притянуть в семью нищету. Купюры в 200 и 2000 рублей лучше не носить в кошельке.

Цифра три обладает положительной энергетикой. Она притягивает успех, однако не любит покой. Поэтому класть в банк 3000, 30 000 или 300 000 рублей не стоит. Такие суммы всегда должны работать, например, их можно вложить в бизнес.

Четверка – одна из наиболее сильных цифр. Сумма на счете в 4000 или 40 000 рублей способна привлечь дополнительные источники дохода. Это отличный вариант для начала накоплений на вкладе.

Пятерка – настоящий талисман для привлечения денег. В кошельке лучше всегда хранить купюру в 500 или 5000 рублей – она притянет удачу.

Шестерка символизирует стабильность. Сумма в 6000 или 60 000 рублей точно не сгорит из-за перипетий на финансовом рынке, однако вряд ли серьезно приумножится.

Семерка – невезучая цифра. Одалживать 7000 или 70 000 рублей – плохая примета. Деньги вряд ли вернутся.

Восьмерка является сильной цифрой в нумерологии. Эксперты советуют открывать вклады именно с 8000 или 80 000 рублей. Тогда успех не заставит себя долго ждать.

Девятка благотворно влияет на внутренний мир человека. Отличной идеей будет потратить 900 или 9000 рублей на саморазвитие или покупку предмета искусства, отмечает "Пятый канал".

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