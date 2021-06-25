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Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака больше всего повезет в летний период. По словам известного астролога, счастливый билет вытянут Овны, Тельцы и Рыбы.
Для других представителей зодиакального круга лето тоже выдастся достаточно благоприятным. Но они не смогут похвастаться такой везучестью, какая будет сопутствовать вышеперечисленным знакам.
Овны
Звезды обещают Овнам встречи с новыми интересными людьми. Эти знакомства выльются либо в надежное деловое сотрудничество, либо в романтические отношения. Возможны положительные изменения в карьерном плане. Не исключено, что вас будет ждать повышение в должности, пишет Ftimes.ru.
Тельцы
Тельцов ждет крайне благоприятное время. По словам Глобы, удача окажется у них в руках. Важно воспользоваться предоставленным шансом и начать действовать. Не стоит бояться абсолютно новых для вас дел – все сложится в вашу пользу.
Рыбы
Летние месяцы подарят Рыбам долгожданное успокоение. Избавиться от негативных эмоций, накопленных за несколько месяцев, поможет отдых. Следует отдавать предпочтение прогулкам на свежем воздухе. Звезды предупреждают – ошибок не всегда удастся избежать. Но работа над ошибками поможет расставить все по своим местам.
Ранее "Утро.ру" рассказало, как привлечь к себе удачу с помощью определенных предметов в доме. Положительной атмосфере будут способствовать правильный цвет входной двери, наличие фруктов и живых цветов, а также некоторые другие нюансы.
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