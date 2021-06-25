Приметы на 26 июня: что нельзя делать в день Акулины-гречишницы

Приметы на 26 июня: что нельзя делать в день Акулины-гречишницы
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Нежелательно ссориться с родными и близкими

В субботу, 26 июня, православные чтят память мученицы Акилины Старшей. Она жила в третьем веке в древнем регионе под названием Финикия.

Акилина исповедовала христианство. Император Диоклетиан же пытался склонить народ к язычеству. Когда один из подданных древнеримского правителя узнал о том, что Старшая рассказывала о распятом Боге, то схватил мученицу. Ее пытались заставить отречься от веры, однако ничего не вышло. В конечном итоге Акилину казнили.

Традиции в день Акулины-гречишницы

На Руси мученицу называли Акулиной-гречишницей. Считалось, что она способна увеличить урожай этой крупы.

26 июня на стол старались ставить гречневую кашу. Пучки культуры прикрепляли к иконам в доме.

Также кашей угощали бедных. По завершении трапезы они восхваляли хозяев дома, откуда им вынесли данное блюдо.

Наши предки считали, что в этот день нельзя работать. В противном случае богатого урожая не видать.

Что нельзя делать в день Акулины-гречишницы

В этот день нежелательно ввязываться в конфликты. Также не стоит поддаваться влиянию негативных мыслей, иначе к вам притянутся проблемы и несчастья.

26 июня нельзя жаловаться на жизнь. На Руси верили – в наказание за это Акулина может послать более серьезные трудности.

Кроме того, не стоит браться за тяжелую работу. Больших успехов добиться не получится.

Приметы в день Акулины-гречишницы

  • В воздухе летает много мошкары – погода выдастся хорошей;
  • Во время восхода Солнце прячется за туманной дымкой – ждите жару;
  • Ветер дует не постоянно, а порывами – погода будет тихой;
  • Собаки трутся о траву – ждите несчастье. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь народных праздников на июнь. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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