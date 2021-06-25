Представителям 5 звездных домов особенно непросто выражать свои эмоции

Многие мечтают о любви как в романах. Однако, к сожалению, не всем дано испытать эти невероятные эмоции. И дело не только в любовной совместимости, потому что иногда вы можете встретить человека, который не склонен к проявлению чувств. Но не спешите расстраиваться, потому что даже представители знаков зодиака, которые не умеют любить, могут сделать вас счастливыми.

Близнецы

Представители этого знака зодиака – те еще романтики, но в них слишком много эгоизма. Астрологи часто называют Близнецов самым изменяющим знаком.

Обычно отношения с ними начинаются ярко и страстно, но потом Близнецам становится скучно. По этой же причине представители этого знака зодиака избегают серьезных отношений, редко вступают в брак и заводят детей.

Рак

К отношениям Раки относятся с поразительным прагматизмом. Они не влюбляются, а ищут человека, с которым можно создать семью. На яркие эмоции можно рассчитывать только в начале отношений, потом представители знака становятся отстраненными и холодными. О страсти можно и не мечтать, потому что даже в личной жизни у Раков все по расписанию.

Скорпион

Изначально Скорпионы могут оттолкнуть вас своей жестокостью, но это качество исчезнет, как только представители знака узнают вас получше.

В отношениях они могут по неизвестной причине становится отстраненными. Да, Скорпионы могут проявлять эмоции, но их непредсказуемость часто все портит. Если хотите построить отношения с этим знаком, то запаситесь терпением.

Козерог

У влюбленных в работу Козерогов часто не хватает времени на личную жизнь. Даже если находят свою вторую половинку, чувства все равно проявляют неохотно. Даже ухаживания будут пресными и скучными, поэтому во многом отношения с этим земным знаком придется тянуть второй половинке.

Водолей

Водолеи же слишком любят свою свободу и независимость и крайне не любят, когда их ограничивают. Этому знаку нужна любовь без особых обязательств.

Да, они всегда помогут своему избраннику, поддержат, но плохого отношения к себе терпеть точно не будут. Любить Водолеи будут только на первых этапах, но спустя время от харизмы, обаяния не останется и следа. Да и бросить вас первыми они не смогут, потому что будут чувствовать жалость.

Ранее "Утро.ру" рассказало, каким знакам зодиака не повезет в июле.