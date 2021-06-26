Курс рубля
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
- Россиянам посоветовали покупать доллары
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
789 новости
27 июня в народе назвали днем Елисея Гречкосея. В это время крестьяне сеяли гречиху.
С помощью нехитрого обряда можно в этот день привлечь в дом деньги и удачу. Нужно купить себе обновку и освятить в церкви. Носить эту вещь нужно три дня, а после спрятать подальше и надевать в случаях, когда понадобится удача.
27 июня считается удачным днем, чтобы крестить детей. Это сулит счастливое будущее.
Если в этот день особенно много комаров, значит, урожай ягод будет обильным. А если вьется мошкара, значит, жди много грибов.
Дождь 27 июня предвещает, что непогода затянется на целую неделю.
Незалежной напомнили о логике рынка
Сочинские отельеры уже объявили о скидках на август