Приметы на 27 июня: что нельзя делать в день Елисея Гречкосея

Приметы на 27 июня: что нельзя делать в день Елисея Гречкосея
Фото: pixabay.com
В этот праздник с помощью нехитрого обряда можно привлечь финансовое благополучие

27 июня в народе назвали днем Елисея Гречкосея. В это время крестьяне сеяли гречиху.

Что нельзя делать 27 июня 2021 года

  • Плохой приметой считалось безделье. Не стоит в этот день долго валяться в постели. В противном случае можно навлечь на себя разные недуги.
  • Также, по народным поверьям, нельзя на Елисея пить алкоголь. На Руси верили, что иначе можно сильно отравиться.
  • Чревоугодие в этот день также может привести к болезням.
  • Интересная примета на 27 июня связана с яйцами. Крестьяне считали, что если в этот день съесть яйцо с двумя желтками, можно попасть в безвыходное положение – решение проблемы не удастся найти.
  • Женщинам не советовали расчесываться. Чем больше волос останется на расческе, тем сильнее человек будет болеть.

Что можно делать на Елисея Гречкосея

С помощью нехитрого обряда можно в этот день привлечь в дом деньги и удачу. Нужно купить себе обновку и освятить в церкви. Носить эту вещь нужно три дня, а после спрятать подальше и надевать в случаях, когда понадобится удача.

27 июня считается удачным днем, чтобы крестить детей. Это сулит счастливое будущее.

Приметы на 27 июня

Если в этот день особенно много комаров, значит, урожай ягод будет обильным. А если вьется мошкара, значит, жди много грибов.

Дождь 27 июня предвещает, что непогода затянется на целую неделю.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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