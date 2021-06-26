В этот праздник с помощью нехитрого обряда можно привлечь финансовое благополучие

27 июня в народе назвали днем Елисея Гречкосея. В это время крестьяне сеяли гречиху.

Что нельзя делать 27 июня 2021 года

Плохой приметой считалось безделье. Не стоит в этот день долго валяться в постели. В противном случае можно навлечь на себя разные недуги.

Также, по народным поверьям, нельзя на Елисея пить алкоголь. На Руси верили, что иначе можно сильно отравиться.

Чревоугодие в этот день также может привести к болезням.

Интересная примета на 27 июня связана с яйцами. Крестьяне считали, что если в этот день съесть яйцо с двумя желтками, можно попасть в безвыходное положение – решение проблемы не удастся найти.

Женщинам не советовали расчесываться. Чем больше волос останется на расческе, тем сильнее человек будет болеть.

Что можно делать на Елисея Гречкосея

С помощью нехитрого обряда можно в этот день привлечь в дом деньги и удачу. Нужно купить себе обновку и освятить в церкви. Носить эту вещь нужно три дня, а после спрятать подальше и надевать в случаях, когда понадобится удача.

27 июня считается удачным днем, чтобы крестить детей. Это сулит счастливое будущее.

Приметы на 27 июня

Если в этот день особенно много комаров, значит, урожай ягод будет обильным. А если вьется мошкара, значит, жди много грибов.

Дождь 27 июня предвещает, что непогода затянется на целую неделю.