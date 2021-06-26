Чтобы избежать проблем во второй месяц лета, прислушайтесь к советам астрологов

Начало июля требует практически от всех знаков зодиака решительности и настойчивости. Однако не стоит торопиться – лишь хорошо обдуманные действия приведут к успеху. Середина месяца подходит для решения деловых и любовных вопросов.

Овен

В июле Овнам необходимо закрепить достигнутые успехи. Причем речь идет как о работе, так и о личной жизни. Звезды обещают вам открытие новых горизонтов – главное, не упустить шанс. Возможны приятные знакомства и появление интересных идей.

Телец

Второй месяц лета – благоприятное время для Тельцов. Вы будете полны энергии и позитивного настроя. Многие наконец-то поверят в собственные силы и начнут воплощать мечты в жизнь. Общение с окружающими будет даваться максимально легко.

Близнецы

В начале июля Близнецам придется рассчитывать только на себя. Чаще обычного будут возникать конфликты и недопонимания. Некоторые представители этого знака зодиака потеряют интерес к происходящему вокруг. Ближе к концу месяца ситуация наладится, и вы получите шанс добиться успеха.

Рак

Первая половина месяца обещает Ракам какое-то перспективное сотрудничество. Смело беритесь за решение финансовых вопросов. В середине июля вам следует быть осторожными. Легкомысленность может привести к серьезным проблемам.

Лев

С 8 по 15 июля возрастает вероятность возникновения конфликтов. На работе дела у Львов будут идти не очень хорошо. Есть риск потерять интерес к проектам и планам. К концу месяца вы сможете победить апатию и проявить себя.

Дева

Июль обещает быть максимально удачным. Возможны интересные предложения на работе, а также реализация давно задуманного. Звезды предупреждают – настроение Дев будет часто меняться. Следует держать эмоции под контролем, и тогда все сложится в вашу пользу.

Весы

Первая неделя июля – подходящее время для того, чтобы решить семейные проблемы и урегулировать конфликты. Также у Весов появится шанс улучшить финансовое положение. В середине месяца возможно появление сложных дел. Но не стоит заранее расстраиваться – удача будет на вашей стороне.

Скорпион

Июль – удачный месяц для Скорпионов. Из любых сложных ситуаций вы выйдете без потерь. Окружающие будут проявлять интерес к вашей персоне, так что не исключено начало яркого романа.

Стрелец

В первой половине месяца Стрельцы смогут хорошо заработать. Улучшению вашего материального положения будут способствовать новые интересные проекты. Ближе к концу июля на вашем пути могут встретиться надежные единомышленники.

Козерог

Второй месяц лета раскроет в Козерогах скрытый потенциал. Благодаря вашей целеустремленности дела будут идти в гору, что не может не радовать. С двадцатых чисел месяца появится шанс отдохнуть и насладиться гармонией.

Водолей

Водолеям обещают не очень благоприятный период. По словам астрологов, вас ждут непредвиденные расходы и ссоры с близкими. Лишь к концу месяца возрастет влияние позитивных тенденций.

Рыбы

В июле Рыбы будут часто оказываться в центре внимания. В середине месяца вам не стоит строить планы на будущее. Есть риск переоценить свои силы и оказаться в неловком положении. Будьте внимательными в поездках – возможны неприятные инциденты.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, для каких знаков зодиака лето станет самым удачным.