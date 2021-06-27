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Нептун будет ретроградным вплоть до 28 ноября. Этот период
астрологи называют удачным для воплощения желаний. Кому из знаков зодиака
улыбнется удача, расскажут звезды.
Дева
Уже в конце июня вы поймете, что у вас есть все шансы воплотить в жизнь свою мечту. Главное – не падать духом. Минуты сомнения бывают у каждого – смело гоните прочь негативные мысли и представляйте себе, как сбываются мечты, и успех придет.
Рыбы
Представители этого знака зодиака в период ретроградного Нептуна – 2021 смогут найти любимое дело и реализовать себя. Не отказывайтесь от новых предложений – возможно, вы добьетесь гораздо больших успехов, нежели себе представляли.
Весы
Не отказывайтесь от своей мечты, какой бы несбыточной она ни казалась раньше. В этот период у вас есть все шансы получить желаемое. Звезды говорят, что ваше желание может осуществиться в середине лета – 2021.
Астрологи советуют обратить внимание на несколько моментов.
О том, какие знаки зодиака могут столкнуться с неприятностями в июле 2021 года, читайте в нашем материале.
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