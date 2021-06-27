У каких знаков зодиака исполнятся желания в период Ретроградного Нептуна

У каких знаков зодиака исполнятся желания в период Ретроградного Нептуна
Фото: pixabay.com
Обратное движение планета начала 25 июня

Нептун будет ретроградным вплоть до 28 ноября. Этот период астрологи называют удачным для воплощения желаний. Кому из знаков зодиака улыбнется удача, расскажут звезды.

Дева

Уже в конце июня вы поймете, что у вас есть все шансы воплотить в жизнь свою мечту. Главное – не падать духом. Минуты сомнения бывают у каждого – смело гоните прочь негативные мысли и представляйте себе, как сбываются мечты, и успех придет.

Рыбы

Представители этого знака зодиака в период ретроградного Нептуна – 2021 смогут найти любимое дело и реализовать себя. Не отказывайтесь от новых предложений – возможно, вы добьетесь гораздо больших успехов, нежели себе представляли.

Весы

Не отказывайтесь от своей мечты, какой бы несбыточной она ни казалась раньше. В этот период у вас есть все шансы получить желаемое. Звезды говорят, что ваше желание может осуществиться в середине лета – 2021.

Астрологи советуют обратить внимание на несколько моментов.

Что нужно делать в период ретроградного Нептуна – 2021

  • Полезны духовные практики;
  • Период благоприятен для получения новых знаний, самообразования;
  • Если у вас накопилось много проблем, это подходящее время для терапии у психолога.

О том, какие знаки зодиака могут столкнуться с неприятностями в июле 2021 года, читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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