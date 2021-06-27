Эта неделя обещает перемены многим людям

Новая летняя неделя обещает многим знакам зодиака появление возможностей скорректировать в лучшую сторону свою судьбу. Чтобы не прозевать удачу, нужно прислушиваться к внутреннему голосу.

Овен



Для Овнов наступает время, отлично подходящее для реализации бизнес-проектов. Однако здесь необходимо заручиться поддержкой опытных профессионалов и надежных партнеров.



Телец

На новой неделе Тельцы будут постоянно ощущать нехватку времени. Постарайтесь быть пунктуальными, ваши периодические опоздания на работу могут вызвать серьезное недовольство у руководства.

Близнецы

Близнецов в период с 28 июня по 4 июля ждут перипетии на работе. Возможны серьезные стычки с начальством, однако коллеги окажутся на вашей стороне и поддержат вас. В итоге, ситуация должна разрешиться в вашу пользу.

Рак

Астрологи советуют Ракам больше времени уделять родным и близким. Недостаток вашего внимания может серьезно навредить отношениям со второй половинкой. Также не исключено новое приятное знакомство с серьезным продолжением.

Лев

Перед Львами будут открыты все двери. Не упустите свой шанс. Главное – прислушиваться к внутреннему голосу. А вот советы окружающих в этот период могут только навредить вашему делу.

Дева

Звезды обещают Девам успехи на работе. Возможно, вас порадуют неожиданной премией. Неделя, в целом, будет динамичной. Готовьтесь к тому, что времени будет катастрофически не доставать. Потребуется правильно расставить приоритеты.

Весы

Неделя окажется удачной с финансовой точки зрения. Период с 28.06 по 04.07 подходит для крупных вложений или приобретения дорогостоящей техники. Все ваши действия в материальном плане окажутся выгодными.

Скорпион

Скорпионам наконец-то придется разобраться в своих чувствах. Тем, кто не может определиться со второй половинкой, пора сделать выбор. У семейных представителей этого знака может случиться небольшой конфликт в семье.

Стрелец

Эту неделю лучше посвятить отдыху. Стрельцам следует хотя бы на пару дней выбраться на природу. При этом обязательно возьмите с собой родных и близких – шумные компании с малознакомыми людьми лучше избегать.

Козерог

Настало время перемен. Козерогам пора взвесить все предложения по трудоустройству и сделать правильный выбор. В семейных отношениях в это время будет царить покой и гармония. В случае неприятностей вы сможете опереться на близких.

Водолей

Звезды советуют Водолеям уходить от конфликтных ситуаций. Это время лучше посвятить творчеству. Постарайтесь вырваться на природу. Вам необходимо привести в порядок мысли и проанализировать итоги первого летнего месяца.

Рыбы

Сложная неделя. Рыбам предстоит решать проблемы на работе и в семье. Постарайтесь выдохнуть, на самом деле, все конфликты не стоят выеденного яйца. Зато в финансовом плане представителям этого знака будет сопутствовать удача.

Ранее известный астролог Павел Глоба поведал, для каких знаков зодиака лето станет самым удачным.

