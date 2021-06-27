Гороскоп на 28 июня 2021 года

Гороскоп на 28 июня 2021 года
Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com//www.globallookpress.com
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на последний понедельник месяца

Луна 28 июня будет в знаке Водолея. А это значит, что день подходит для активной работы и творчества. Решить юридические вопросы не получится, серьезные разговоры с начальством тоже лучше отложить на потом.

Овен

Вас ждет спокойный понедельник. Овнам не стоит давать непрошенных советов и не предлагать свою помощь. Астрологи советуют представителям знака заниматься исключительно своей работой, чтобы избежать лишних проблем.

Телец

Вам 28.06.2021 стоит посвятить здоровью и спорту. Дайте своему организму физическую нагрузку днем, а вечер проведите в тишине и комфорте. Сейчас Тельцы как никогда уязвимы.

Близнецы

Понедельник подходит для того, чтобы вспомнить о своих целях и желаниях. Близнецы в последнее время начали сдавать позиции и идти на уступки другим. Чтобы не сбиться с намеченного пути, не слушайте в этот день никого кроме себя.

Рак

Ракам можно 28 июня смело браться за новые дела. Сейчас вы как никогда активны и деятельны. Все, к чему вы прикоснетесь, получится. Главное, не бояться и идти только вперед, несмотря на возможные риски. Тогда все удастся.

Лев

Представители знака подзарядились энергией на выходных, поэтому в понедельник ее можно смело тратить. Отправляйтесь вечером на встречу приключениям, новым знакомствам или хобби.

Дева

Астрологи предостерегают Дев – сейчас вы оказались на перепутье. Займитесь самообразованием, подумайте, как вам жить дальше и чего вы хотите. Энергия этого дня поможет отправить в космос нужный посыл.

Весы

28 июня идеально подходит, чтобы отправиться в путешествие, пусть и небольшое. Сейчас Весам нужен отдых от привычной обстановки и окружающих людей. Отправляйтесь в лесопарк, а еще лучше – в другой населенный пункт на экскурсию.

Скорпион

Скорпионов ждет напряженный понедельник. Вам будет хотеться отдыхать, а окружающие завалят вас работой и просьбами. Не отказывайте никому, а наберитесь терпения. Вскоре вы получите заслуженный отдых.

Стрелец

Астрологи говорят о том, что Стрельцам 28 июня можно начинать ремонт или строительство. Не бойтесь потратиться – вскоре вас ждет приятный денежный бонус, который покроет все траты.

Козерог

Козерогам пора определиться, чего они хотят в своей личной жизни. Вокруг вас много поклонниц и ухажеров, среди которых, вполне вероятно, есть ваша вторая половинка. Если не готовы всю жизнь провести в одиночестве, присмотритесь к своему окружению.

Водолей

Представителей знака ждет счастливый день. Вы неожиданно решите свои финансовые проблемы, после чего у Водолеев откроется второе дыхание, так необходимое в последнее время.

Рыбы

Рыбы будут общительны как никогда 28.06. Используйте этот момент в своих целях. Уговорите начальство вас повысить или дать место в офисе у окна. Пригласите на свидание понравившегося вам человека. В этот день вам не смогут отказать.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, кому повезет в период ретроградного Нептуна. 

Полина ИВАНОВА

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