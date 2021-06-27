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На Руси эта дата считалась несчастливой. Наши предки верили, что 28 июня с людьми происходят всяческие беды. Православные же чтут святого Вита и мученика Модеста. Последнему крестьяне молились ради спасения скота.
В это время переставали сеять хлеб, но начинали активно следить за домашним скотом, который был напрочь полакомиться всходами различных культур.
Также на Руси шли в поле и собирали травы в лечебных целях.
1. Скот в этот день нельзя выпускать пастись в поле, чтобы животные не переели.
2. Запрещается ходить в лес и к водоемам. Считалось, что в эту дату просыпается нечистая сила.
3. Нельзя шуметь и ссориться.
4. Не стоит выкидывать остатки еды – лучше отдать животным.
5. Не рекомендуется жалеть денег – иначе можно потерять все средства.
6. Девушки 28 июня не гадают на будущего мужа.
7. Плохая примета – смотреть на небо.
Встать на рассвете считалось к удаче.
1. Хороший урожай зерновых культур предвещает пробивающее сквозь облака солнце.
2. Непогода предвещает солнце на следующий день.
3. Солнце в этот день – к богатому урожаю, осадки – к скудному.
4. Вороны прилетели – к несчастьям. Если птицы начали каркать, то это к болезням
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