Приметы на 28 июня: что нельзя делать в день святого Вита

Приметы на 28 июня: что нельзя делать в день святого Вита
Фото: Andre Gschweng via www.imago-ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В этот понедельник категорически запрещается веселиться

На Руси эта дата считалась несчастливой. Наши предки верили, что 28 июня с людьми происходят всяческие беды. Православные же чтут святого Вита и мученика Модеста. Последнему крестьяне молились ради спасения скота.

Традиции и обычаи 28 июня

В это время переставали сеять хлеб, но начинали активно следить за домашним скотом, который был напрочь полакомиться всходами различных культур.

Также на Руси шли в поле и собирали травы в лечебных целях.

Что нельзя делать 28 июня

1. Скот в этот день нельзя выпускать пастись в поле, чтобы животные не переели.

2. Запрещается ходить в лес и к водоемам. Считалось, что в эту дату просыпается нечистая сила.

3. Нельзя шуметь и ссориться.

4. Не стоит выкидывать остатки еды – лучше отдать животным.

5. Не рекомендуется жалеть денег – иначе можно потерять все средства.

6. Девушки 28 июня не гадают на будущего мужа. 

7. Плохая примета – смотреть на небо.

Что можно делать 28 июня

Встать на рассвете считалось к удаче.

Приметы и суеверия на 28 июня

1. Хороший урожай зерновых культур предвещает пробивающее сквозь облака солнце.

2. Непогода предвещает солнце на следующий день.

3. Солнце в этот день – к богатому урожаю, осадки – к скудному.

4. Вороны прилетели – к несчастьям. Если птицы начали каркать, то это к болезням

Полина ИВАНОВА

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