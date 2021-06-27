Финансовый гороскоп на июль 2021 года

Финансовый гороскоп на июль 2021 года
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
К чему готовиться каждому знаку зодиака, расскажет подробный астрологический прогноз

В разгар лета только и хочется, что тратить деньги на отдых и развлечения. Кто может себе это позволить, а кому лучше подкопить, расскажет финансовый гороскоп на июль 2021 года для всех знаков зодиака от "Утро.ру".

Овен

Кому-кому, а Овнам точно можно не переживать о финансах во втором месяце лета. В последнее время вы активно работали – пора пожинать плоды своих трудов и тратить деньги на то, что хочется.

Телец

А вот Тельцам расслабляться рано. Сейчас у вас нет проблем с финансами, но в скором времени вам может потребоваться крупная сумма денег на новую задумку, так что совет один – копите.

Близнецы 

В июле представители знака будут склонны к необдуманным покупкам. Астрологи предупреждают, что Близнецам нужно быть осторожнее и не допускать внезапных дыр в бюджете, иначе можно оказаться в тяжелой ситуации.

Рак

Июль – месяц Раков, поэтому вам смело можно отдавать деньги на отдых и развлечения. Не забывайте, что лучшее вложение – это вложение в себя. Чтобы и дальше добиваться успехов, нужно разгрузить голову и тело.

Лев

Представителям знака не нужно бояться проблем с деньгами в этом месяце, но и разбрасываться купюрами Львам тоже не стоит. Если есть возможность отложить деньги, лучше это сделать.

Дева

Астрологи отмечают, что Девы могут спокойно совершать крупные покупки в июле. Никаких неприятностей ждать не стоит. А вот от мелких и ненужных приобретений стоит воздержаться.

Весы

Звезды сулят Весам непростое время. Периоды удачи будут чередоваться с трудностями. Отчаиваться не стоит, разумный подход к финансам позволит без потерь пережить второй месяц лета.

Скорпион

В конце месяца перед Скорпионами встанет вопрос о необходимости вернуть старый долг. Заранее подготовьтесь к этому моменту и не оттягивайте его. 

Стрелец

Вам астрологи рекомендуют наконец разобраться со своими средствами. В последнее время Стрельцы живут на широкую ногу и не подсчитывают свои траты. Настала пора вести учет расходов и доходов.

Козерог 

Вам может потребоваться большая сумма денег в июле. Козерогам не стоит бояться взять кредит или попросить в долг у родных. Вернуть деньги удастся очень быстро.

Водолей

Июль станет удачным для Водолеев в финансовом плане. Представители знака получат новый источник доходов, которые смогут покрыть все траты и потребности.

Рыбы

Рыбы в июле захотят рискнуть и обогатиться. Если вы готовы к тому, что можете потерять средства, то пойти на авантюру можно. В противном случае, лучше поберегите деньги на что-то более нужное. 

Полина ИВАНОВА

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