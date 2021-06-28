Вторник может оказаться провальным в финансовом плане

Второй рабочий день недели откроет новые возможности для некоторых знаков зодиака. Другим же придется столкнуться с завистью и коварством окружающих.

Овен

Позитивный день. Овнам будет сопутствовать удача в деловых переговорах. Возможно продвижение по карьерной лестнице. А вот от крупных покупок пока следует воздержаться.

Телец

Тельцам нужно быть особенно внимательными к своему здоровью. Во вторник повышена вероятность получить травму или подхватить опасную инфекцию. День лучше провести на природе вдали от городской суеты.

Близнецы

Близнецам предстоит серьезный разговор с начальством или партнерами. От вашей выдержки и умения договариваться зависит судьба проекта, которому вы отдали много сил. Постарайтесь держать себя в руках, вспыльчивость может серьезно навредить делу.

Рак

Ракам стоит отказаться от крупных покупок и вложений. В финансовом плане день будет неблагоприятным. Зато в семье воцарится покой и гармония. Во вторник наконец-то разрешится давний конфликт.

Лев

29 июня Львы могут пострадать от своей самоуверенности и вспыльчивости. Некоторым в вашем окружении надоело, что вы всегда занимаете лидирующие позиции. Возможно, кто-то начнет плести интриги против вас.

Дева

Спокойный день. Девам особенно полезно провести этот вторник на природе или заняться любимым творчеством. Будьте внимательны к окружающим – им важны ваши советы и поддержка.

Весы

29.06 выдастся достаточно нелегким. Весам придется разбираться в конфликтных ситуациях и идти на компромиссы. Звезды советуют представителям этого знака отказаться от случайных знакомств и шумных компаний. День лучше провести в окружении близких людей.

Скорпион

Не исключено, что именно в этот день Скорпионы встретят свою вторую половинку. А в уже образовавшихся парах наступит переломный момент, который может привести к расставанию. Постарайтесь взвесить все за и против и принять правильное решение.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам посвятить этот день спортивным мероприятиям и заботе о здоровье. В семье и на работе все будет складываться благополучно. Возможно крупное финансовое поступление.

Козерог

Во вторник Козероги будут особенно чувствительны к сигналам судьбы. Прислушайтесь к собственной интуиции – в этот раз она точно не приведет. Правильно принятое решение способно повысить ваш социальный статус и благосостояние.

Водолей

День пройдет на позитивной волне. Возможно примирение с близкими людьми, отношения с которыми неожиданно испортились. В семье и на работе никаких проблем не предвидится. Окружающие будут особо внимательны к представителям этого знака.

Рыбы

Рыбам предстоит разочароваться в близком человеке или любимом деле. Постарайтесь отказаться от скоропалительных решений. Возможно, первое впечатление окажется обманчивым.

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