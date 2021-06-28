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Христиане чтут 29 июня Тихона, который с раннего возраста обучался чтению священного Писания. По преданию, еще в юношестве у него развился дар чудотворения.
При жизни он занимался уничтожением язычества на Кипре, равняя с землей капища и проповедуя христианство. Тихон внимал просьбам прихожан и принимал желающих в своем доме. Скончался он в 425 году.
На Руси издавна водилось поверье, из-за которого Тихона прозвали Тихим. К примеру, с этой даты уже не поют певчие птицы – только соловей издает трели до Петрова дня.
Традиции и обычаи на 29 июня
В этот день на Руси было принято устраивать пир для трудящихся. Проводили обряд, который, по поверьям крестьян, давал возможность собрать богатый урожай к концу летнего сезона. По поверьям, в ночное время суток в Тихонов день нагие девственницы должны для этого обежать грядки.
В Тихона устраивали пиршества с вином, гуляя до позднего вечера. Считалось, что цель толоки заключалась в оказании помощи для неимущих.
Под запретом тесто и выпечка – нельзя даже и думать о замешивании. Предки считали, что ослушникам грозит обнищание. Однако и лениться никому нельзя: Тихон трудился с раннего возраста, а потому крайне не жаловал лодырей.
Под запретом и посев – в Тихонов день, считали крестьяне, работа не принесет плодов, так что все, что связано с огородом, переносили на другую пору. Старались перенести пышные церемонии и праздники вроде свадьбы с помолвкой.
Не рекомендуются споры с обсуждениями острых тем, а также ярые дискуссии.
Приметы на 29 июня:
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