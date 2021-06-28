Приметы на 29 июня: что нельзя делать в день Тихона Тихого

Приметы на 29 июня: что нельзя делать в день Тихона Тихого
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Крестьяне на Руси в этот день проводили обряд для хорошего урожая

Христиане чтут 29 июня Тихона, который с раннего возраста обучался чтению священного Писания. По преданию, еще в юношестве у него развился дар чудотворения.

При жизни он занимался уничтожением язычества на Кипре, равняя с землей капища и проповедуя христианство. Тихон внимал просьбам прихожан и принимал желающих в своем доме. Скончался он в 425 году.

На Руси издавна водилось поверье, из-за которого Тихона прозвали Тихим. К примеру, с этой даты уже не поют певчие птицы – только соловей издает трели до Петрова дня.

Традиции и обычаи на 29 июня

В этот день на Руси было принято устраивать пир для трудящихся. Проводили обряд, который, по поверьям крестьян, давал возможность собрать богатый урожай к концу летнего сезона. По поверьям, в ночное время суток в Тихонов день нагие девственницы должны для этого обежать грядки.

В Тихона устраивали пиршества с вином, гуляя до позднего вечера. Считалось, что цель толоки заключалась в оказании помощи для неимущих.

Что нельзя делать в Тихона Тихого


Под запретом тесто и выпечка – нельзя даже и думать о замешивании. Предки считали, что ослушникам грозит обнищание. Однако и лениться никому нельзя: Тихон трудился с раннего возраста, а потому крайне не жаловал лодырей.

Под запретом и посев – в Тихонов день, считали крестьяне, работа не принесет плодов, так что все, что связано с огородом, переносили на другую пору. Старались перенести пышные церемонии и праздники вроде свадьбы с помолвкой.

Не рекомендуются споры с обсуждениями острых тем, а также ярые дискуссии.

Приметы на 29 июня:

  • Радуга в небе – конец ненастью
  • Мелкий дождь – к долгой непогоде
  • Закрытые одуванчики – также к непогоде.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем народных праздников на июнь 2021 года.

Егор МАЛКОВ

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