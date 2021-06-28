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Июль – достаточно насыщенный на различные народные праздники месяц. Расскажем, какие традиции существовали на Руси, и какие из них дошли до наших дней.
Июль – достаточно насыщенный на различные народные праздники месяц. Расскажем, какие традиции существовали на Руси, и какие из них дошли до наших дней.
1 июля – день Ярила или Федулин день
Еще одно народное название дня – День палящего Солнца. Было принято заготавливать целебные растения, а также делать специальные травяные подушки для более крепкого сна.
2 июля – день Зосимы-пчельника
Второго июля наши предки уделяли много времени пчелам. Хозяева проверяли улья, а также следили, чтобы насекомых ничего не тревожило. Пчелы активны – стоит ждать хорошую погоду.
3 июля – день Мефодия Перепелятника
В этот день праздник отмечали охотники за перепелами. Считалось, что если третьего июля принести в дом хоть одну такую птицу, это притянет к хозяевам благополучие и счастье.
4 июля – день Терентия
С этого дня, как правило, начинала цвести липа. Существовало несколько поверий, связанных с этим деревом. Например, если липа, стоящая у дома, засохла, то в скором времени случится беда.
5 июля – день Ульяны, Евсея
Пятого июля определяли, каким будет будущий урожай. Если месяц не скрылся за облаками – осенью можно ждать обилия разнообразных плодов.
6 июля – день Аграфены Купальницы
В этот день нужно было обязательно искупаться. Желательно посетить баню, тогда все проблемы и невзгоды исчезнут.
7 июля – день Ивана Купалы
В день Ивана Купалы было принято устраивать народные гуляния. Люди водили хороводы, а также устраивали игры у костра.
8 июля – день Петра и Февронии
Петр и Феврония издавна считались покровителями влюбленных. В этот день наши предки молились святым, прося у них семейного благополучия и взаимопонимания.
9 июля – день Давида Солунского
Девятого июля было принято ходить в лес за земляникой. Если удалось собрать большое количество ягод – зима выдастся холодной.
10 июля – день Самсона Сеночного
По качеству сена определяли, урожая какой крупы будет больше – гречки или пшена. Если сено зеленое – ждите обилия первого продукта, если темное – готовьтесь к переизбытку второго.
11 июля – день Крапивного заговенья
В этот день крестьяне по-особенному относились к крапиве. Из растения делали специальное полотно, затем обвязывали его вокруг поясницы. Верили, что крапива способна избавить от некоторых недугов.
12 июля – день Петра и Павла
Было принято умываться водой, взятой из трех ключей. Считалось, что это принесет удачу и здоровье.
13 июля – день Двенадцати апостолов или Макушка лета
Кукушка долго кукует в лесу – остаток лета будет погожим. После 13 июля день идет на убыль.
14 июля – день Кузьмы и Демьяна
В этот день наши предки старались избавиться от сорняков. Поговаривали, что если заняться прополкой 14 июля, нежелательная растительность больше не потревожит.
15 июля – день Берегини
Собрать богатый урожай ягод 15 июля – к холодной зиме. Сазан в реке плещется – дни будут погожими.
16 июля – день Мокия и Демида
В этот день сеяли мак и ждали сильных гроз.
17 июля – день Андрей Налива, день Марфа
В день Андрея Налива летает много ос – стоит ждать морозную зиму.
18 июля – Афанасьев день
18 июля крестьяне обращались к Луне, прося у нее здоровья и сил. На небе виден большой месяц – к непогоде.
19 июля – день Сыся и Еремя
В этот день женщине ни в коем случае нельзя спускаться в подвал. Верили, что ее может напугать дух. Поэтому 19 июля в подобные помещения ходили только мужчины.
20 июля – день Фомы и Ефросиньи
Наши предки собирали первый урожай черники. 20 июля выпало большое количество осадков – не стоит ждать обилия плодов.
21 июля – день Прокопия-жнеца
21 июля было принято гадать. Считалось, что все предсказания обязательно воплотятся в жизнь.
22 июля – день Кирилла Черничного
Много черники – к морозной зиме.
23 июля – день Антония Громоносца
Ночью прошла гроза – день выдастся погожим. Много ряски на воде – год будет удачным.
24 июля – день Ольги
Звонкий гром на Ольгу – ждите ливня.
25 июля – день Прокла-плакальщика
Утром нет ни тумана, ни росы – в скором времени ждите непогоду.
26 июля – день Гавриила
На улице стоит хорошая погода – к теплой осени. За окном льет дождь – зима будет холодной.
27 июля – день Акилы и Онисима
27 июля старались больше времени проводить на свежем воздухе. Считалось, что в этот день природа может одарить хорошим здоровьем.
28 июля – день Владимира Красно Солнышко
Сильный гром – к ливню, а ветер при ливне – погода в скором времени улучшится.
29 июля – день Финогее
В этот день наши предки ставили первый сноп в красном углу избы. Считалось, что это принесет удачу и здоровье.
30 июля – день Марины и Лазаря
По погоде в день Марины и Лазаря определяли, какой будет осень. Начавшаяся гроза указывала на то, что осень принесет за собой много осадков.
31 июля – день Емельяна
Крестьяне завершали жатву и освещали инвентарь. Это нужно было для того, чтобы на следующий год урожай был богатым.
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