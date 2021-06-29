В эту дату было принято бороться со злыми духами

30 июня православные чтят память трех братьев, которые погибли, защищая свою веру: Мануила, Савелия и Исмаила. Мать мальчиков воспитала в них веру в Бога. Когда они выросли, их отправили на военную службу. Но когда Мануил, Савелий и Исмаил отказались участвовать в обряде жертвоприношения, император приказал их подвергнуть пыткам.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ НА 30 ИЮНЯ

Наши предки верили, что в этот день злые духи ходят по домам и пытаются похитить человека. Как правило, темные силы являлись из тумана и морочили людям голову. Если кто-то сталкивался с чем-то паранормальным, тогда сразу же нужно было начинать молиться, а затем креститься, чтобы уберечь себя.

Мужчины 30 июня обязательно стреляли вечером из ружей, чтобы отпугнуть нечистую силу. Также было принято разводить костры на берегах водоемов.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 30 июня

Строго настрого запрещалось впускать в двор заблудившуюся белую корову. Считалось, что это злой дух пытается проникнуть в стойло, чтобы поиздеваться над другими животными.

Не давайте 30 июня в долг. Деньги вряд ли вернут. Да и счастье покинет ваш дом.

Не сидите вечером в тишине. Устройте вечеринку, пригласите друзей. Так вы отпугнете несчастья.

Нельзя рвать кувшинки, потому что наши предки верили, что это русалки принимают такое обличие. Если все же сорвать цветок, можно утонуть.





Что можно делать 30 июня

Сходите в церковь и помолитесь. Нужно выстоять молебен.

Вечером можно устроить домашние посиделки с друзьями или вовсе уйти из дома и повеселиться.

Сварите яйца на костре. Это принесет благополучие и достаток в ваш дом.





Народные ПРИМЕТЫ НА 30 ИЮНЯ

Радуга в небе – погода будет хорошей.

Если весь день светит солнце, тогда завтрашний день пасмурным будет.

Дождевые черви – к непогоде.

Если домашние животные начали чихать – жди плохих новостей.

Птицы жмутся к домам – будет туман.





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