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30 июня православные чтят память трех братьев, которые погибли, защищая свою веру: Мануила, Савелия и Исмаила. Мать мальчиков воспитала в них веру в Бога. Когда они выросли, их отправили на военную службу. Но когда Мануил, Савелий и Исмаил отказались участвовать в обряде жертвоприношения, император приказал их подвергнуть пыткам.
Наши предки верили, что в этот день злые духи ходят по домам и пытаются похитить человека. Как правило, темные силы являлись из тумана и морочили людям голову. Если кто-то сталкивался с чем-то паранормальным, тогда сразу же нужно было начинать молиться, а затем креститься, чтобы уберечь себя.
Мужчины 30 июня обязательно стреляли вечером из ружей, чтобы отпугнуть нечистую силу. Также было принято разводить костры на берегах водоемов.
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