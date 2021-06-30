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1 июля отмечают Ярилин день. Изначально это языческий праздник, в который принято почитать дары природы и славить Бога Солнца Ярило. Даже после крещения Руси в народе считали, что в этот день святые меряются силой с языческим богом.
Наши предки считали, что в Ярилин день происходит волшебство и чудеса. Раньше было принято жечь костры и устраивать шумные гуляния. И взрослые, и молодые играли в разнообразные игры и весело проводили время. Незамужние и неженатые верили, что чем лучше этот день проведешь, тем успешнее будет весь оставшийся год.
Также обязательно на Ярилин день умывались росой. Считалось, что это замедляет старение и укрепляет здоровье.
Если же хотели заглянуть в потусторонний мир, выходили в полдень на высокий берег реки и через ветви деревьев смотрели в воду. Так можно было увидеть не только свое прошлое, но и будущее.
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