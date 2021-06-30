Приметы на 1 июля: что нельзя делать в Ярилин день

Приметы на 1 июля: что нельзя делать в Ярилин день
Фото: Nikolay Gyngazov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Сегодня нельзя давать заведомо невыполнимые обещания

1 июля отмечают Ярилин день. Изначально это языческий праздник, в который принято почитать дары природы и славить Бога Солнца Ярило. Даже после крещения Руси в народе считали, что в этот день святые меряются силой с языческим богом. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ НА 1 июля 

Наши предки считали, что в Ярилин день происходит волшебство и чудеса. Раньше было принято жечь костры и устраивать шумные гуляния. И взрослые, и молодые играли в разнообразные игры и весело проводили время. Незамужние и неженатые верили, что чем лучше этот день проведешь, тем успешнее будет весь оставшийся год. 

Также обязательно на Ярилин день умывались росой. Считалось, что это замедляет старение и укрепляет здоровье. 

Если же хотели заглянуть в потусторонний мир, выходили в полдень на высокий берег реки и через ветви деревьев смотрели в воду. Так можно было увидеть не только свое прошлое, но и будущее. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 ИЮЛЯ

  • Не тратьте деньги на ненужные покупки. Они быстро выйдут из строя и не принесут радости. 
  • Не жалуйтесь на жизнь. Тех, кто это сделает, судьба накажет еще больше. 
  • Нельзя давать обещаний, которые вы не в состоянии выполнить. В противном случае можно многого лишиться. 
  • Хвастовство тоже было под запретом, иначе можно остаться ни с чем. 


ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 1 июля 

  • Проведите день на свежем воздухе. Это придаст вам силу и энергию. 
  • Можно, например, отправиться в лес. Соберите лечебные травы и наполните им подушку. 
  • Обязательно уделите время семье и близким. Устройте домашние посиделки и сходите вместе на пикник. 


НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 1 июля 

  • Туман с самого утра – день будет жарким и солнечным. 
  • Если ближе к вечеру на небе появилась радуга, погода будет хорошей. 
  • На берегах разбухла земля – ждите ухудшения погоды. 
  • Ноги чешутся в Ярилин день – скоро отправитесь в дальнюю дорогу. 

Ранее "Утро.ру" делилось календарем народных праздников на июль 2021 года.

Юлия МИХАЙЛОВА

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