Сегодня нельзя давать заведомо невыполнимые обещания

1 июля отмечают Ярилин день. Изначально это языческий праздник, в который принято почитать дары природы и славить Бога Солнца Ярило. Даже после крещения Руси в народе считали, что в этот день святые меряются силой с языческим богом.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ НА 1 июля

Наши предки считали, что в Ярилин день происходит волшебство и чудеса. Раньше было принято жечь костры и устраивать шумные гуляния. И взрослые, и молодые играли в разнообразные игры и весело проводили время. Незамужние и неженатые верили, что чем лучше этот день проведешь, тем успешнее будет весь оставшийся год.

Также обязательно на Ярилин день умывались росой. Считалось, что это замедляет старение и укрепляет здоровье.

Если же хотели заглянуть в потусторонний мир, выходили в полдень на высокий берег реки и через ветви деревьев смотрели в воду. Так можно было увидеть не только свое прошлое, но и будущее.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 ИЮЛЯ

Не тратьте деньги на ненужные покупки. Они быстро выйдут из строя и не принесут радости.

Не жалуйтесь на жизнь. Тех, кто это сделает, судьба накажет еще больше.

Нельзя давать обещаний, которые вы не в состоянии выполнить. В противном случае можно многого лишиться.

Хвастовство тоже было под запретом, иначе можно остаться ни с чем.





ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 1 июля

Проведите день на свежем воздухе. Это придаст вам силу и энергию.

Можно, например, отправиться в лес. Соберите лечебные травы и наполните им подушку.

Обязательно уделите время семье и близким. Устройте домашние посиделки и сходите вместе на пикник.





НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 1 июля

Туман с самого утра – день будет жарким и солнечным.

Если ближе к вечеру на небе появилась радуга, погода будет хорошей.

На берегах разбухла земля – ждите ухудшения погоды.

Ноги чешутся в Ярилин день – скоро отправитесь в дальнюю дорогу.

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