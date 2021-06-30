Правда, не все ожидания будут оправданы

Второй месяц лета предвещает пятерым знакам зодиака романтический период. Кто именно сможет обрести свое счастье этим летом – в любовном гороскопе.

Стрелец

Одиноким представителям знака пора задуматься о новой главе в жизни и остепениться. Астрологи советуют искать вторую половинку в ближайшем окружении. Тем, у кого есть пара, предстоит перевести свои отношения на новый уровень.

Близнецы

Больше всех повезет в июле Близнецам. Однако астрологи предупреждают, что вы сможете обрести счастье, если сами сделаете первый шаг.

Рак

Вас накроет счастьем во второй половине месяца. Раки смогут построить серьезные отношения, которые позволят им понять, что они ждут от партнера. Чувственность знака позволит расположить к вам нужных людей.

Лев

Львы смогут вдоволь насладиться любовью в июле. Ждите восхищений и комплиментов в свой адрес. Представители знака смогут отдать всю свою нерастраченную любовь избраннику, о чем давно мечтали.

Телец

Вы в июле сможете наконец подпустить к себе людей. Окружающие же станут внимательнее и более чутко к вам относиться. Тельцам, вероятно, хотелось бы другого, но почувствовать семейную опору – то, что вам сейчас нужно.

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