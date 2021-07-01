Астрологи подскажут, когда ждать подвоха

Бывают дни, когда все идет наперекосяк. На это может влиять положение небесных светил. Однако многих проблем можно избежать, ведь не зря говорят: предупрежден – значит вооружен. Если знать об опасных днях заранее, будет время продумать примерный план действий и понимать, какими делами лучше не заниматься.

1 июля

В первый день месяца Марс и Сатурн будут противостоять друг друг. Дело в том, что эти планеты абсолютно не совпадают по энергетике, из-за этого вокруг будет твориться хаос. По этой причине вы можете вести себя несвойственным вам образом: смелые превратятся в робких, а даже самые уверенные могут засомневаться в себе.

11 июля

Меркурий перейдет в знак Рака. Дело в том, что четвертый дом отвечает за отношения в семье, любовь, а Меркурий ответственен за финансовые вопросы. Из-за этого несоответствия возможны ссоры с близкими и перепалки с окружающими. Постарайтесь держать себя в руках.

13 июля

13 июля многих будет переполнять энергия, но высок риск потратить ее впустую. Дело в том, что в этот день Марс и Венера будут в полном диссонансе. Если хотите избежать трудностей, заранее продумайте план действий, тщательно обдумывайте каждый свой шаг.

24 июля

День сулит финансовые трудности. В день полнолуния в Водолее не совершайте крупные и необдуманные покупки – потратите деньги зря. Также постарайтесь держать эмоции под контролем. Если сохранить спокойствие не удастся, тогда крупных ссор не избежать.

29 июля

В этот день Марс переходит в Знак Девы, из-за этого вы можете почувствовать апатию, потерять мотивацию что-либо делать. Будет казаться, что сутки длятся бесконечно. Не давайте 29 июля обещаний, которые не сможете выполнить. Опасайтесь эгоистичных и жадных до денег людей.

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