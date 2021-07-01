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Спокойствие и только спокойствие. Постарайтесь никуда не спешить, иначе 2 июля можно допустить слишком много непростительных ошибок. Лучше уделите внимание своему здоровью, потому что из-за постоянных переживаний и спешки рискуют обостриться хронические заболевания.
Овен
Овнам в эту пятницу нужно научиться доверять людям. Не отказывайтесь от помощи и будьте приветливы с новыми знакомыми. Если что-то не успеваете, то передайте часть своих обязанностей коллегам или попросите близких посодействовать. Но не забывайте о благодарности.
Телец
Если не хотите проблем на работе, тогда не будьте слишком эгоистичным. Используйте 02.07 для того, чтобы укрепить отношения в команде и сблизиться с коллегами. Звезды советуют Тельцам быть сдержанными, лучше придерживаться тактичного и деликатного подхода в решении деловых задач. Возможны непредвиденные траты.
Близнецы
Пятница потребует от Близнецов благоразумия и осмотрительности в словах и действиях. Заранее подумайте о том, как проведете этот день. Это позволит не терять время понапрасну. Но лучше всего 02.07 отдохнуть, потому что впереди представителей знака ждет много работы.
Рак
Ракам настоятельно не рекомендуется 2 июля с кем-либо конфликтовать. Спокойствие и терпение должны стать вашими лучшими друзьями. В противном случае серьезных неприятностей во всех сферах не избежать. Также день не подходит для признаний в своих чувствах. Повремените с откровениями.
Лев
Львам будет казаться, что пятница длится бесконечно. Деловые вопросы будут решаться медленнее обычного, но не расстраивайтесь. Это позволит сделать работу качественнее и избежать неприятностей. Звезды советуют 2 июля быть осторожнее со сплетнями, а вторую половину дня посвятить отдыху.
Дева
Один в поле не воин, поэтому в пятницу 02.07.2021 работайте в команде. Но не расстраивайтесь, у вас все равно будет шанс показать свои лидерские качества. Также осторожнее с правдой, потому что ваша прямолинейность может кого-то серьезно обидеть.
Весы
Сохраняйте такт в общении даже с незнакомыми людьми. Возможно, уже совсем скоро незнакомцы сыграют в вашей жизни важную роль. Также воздержитесь от выяснения отношений, чтобы не испортить себе день. Возможны денежные поступления, которые будут очень кстати.
Скорпион
Скандалов и конфликтов можно будет избежать только в том случае, если Скорпионы поймут, что мир не крутится вокруг них. Лучше провести 2 июля наедине с самим собой. Если вы устали, можно, например, отправиться в спа-салон или провести время на свежем воздухе. Не забывайте о родных. Именно сейчас они нуждаются в вашей поддержке.
Стрелец
Астрологи советуют Стрельцам 2.07 прислушаться к мнению окружающих. Иногда они могут натолкнуть вас на интересные открытия, поэтому повремените перед вступлением в спор. Стрельцам-родителям нужно уделить внимание детям. Устройте домашние посиделки в компании семьи, поговорите о беспокоящих вас вопросах.
Козерог
Козерогам не стоит упорствовать в достижении своих целей. Помните, что нет ничего страшного в том, что у вас что-то не получается. Проявите снисходительность по отношению к себе – это приоритетная задача на 2 июля 2021. Вечером к вам могут нагрянуть гости, поэтому подумайте об уборке заранее.
Водолей
Отложите все важные дела в сторону, потому что в этот день большая часть усилий не приведет к результату. Водолеям нужно обратить внимание на состояние своего здоровья. Ваш организм нуждается в поддержке, поэтому начните принимать витамины и проводить больше времени вне дома.
Рыбы
2 июля – это день, когда Рыбам нужно просто плыть по течению. Дела решатся сами собой. Но все-таки оставайтесь на связи, потому что окружающим может понадобиться ваша поддержка или помощь. Отличный день для творчества и реализации интересных задумок. Не бойтесь действовать и создавать что-то свое.
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