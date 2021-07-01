Воздержитесь от переедания, если не хотите столкнуться с финансовыми проблемами

2 июля православные чтят память мученика Зосима, который был подвергнут жутким пыткам за свою веру. Пережить все испытания ему помог Бог. Но когда язычники поняли, что сломить мученика не удастся, он был казнен.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ НА 2 ИЮЛЯ

У наших предков этот день ассоциировался с Соловецкими чудотворцами Зосимой и Савватием, которых считали покровителями пчеловодства. Для того, чтобы меда было много, над колодцами, которые стояли недалеко от пасеки, обязательно вешали образы святого Зосимы. Считалось, что так вода наделяется уникальными целебными свойствами.

Также все внимание 2 июля должно быть приковано к пчелам, чтобы мед был сладким и ароматным.

Садоводы в Зосима Пчельника закапывали в землю кувшин с медовухой, чтобы был хороший урожай. Девушки же гадали в этот день на любовь. Для этого нужно было расколоть грецкий орех, вынуть из него содержимое, спрятать внутрь обручальное кольцо. Затем скорлупу связывали ниткой крест-накрест, подкидывали орех и смотрели, куда упадет украшение. Если сзади – любви нет, впереди – все в отношениях будет хорошо, сбоку – пути ваши разойдутся.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 2 ИЮЛЯ

Нельзя в день Зосима Пчельника плакать. Даже от счастья. Наши предки верили, что если дать в этот день волю эмоциям, то будущий год будет провальным.

Отложите дела в огороде на другой день. Не рекомендуется рыхлить землю, потому что из-за этого может погибнуть весь урожай.

Не переедайте. Чем больше съедите 2 июля, тем сильнее опустеет ваш кошелек.

Запрещено пересчитывать пчел или улья. Иначе полезные насекомые погибнут.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 2 ИЮЛЯ

Если у вас накопились долги, то 2 июля можно и нужно их возвращать.

Можно приступать к реализации новых проектов. Нет никаких сомнений, что они завершатся удачно.

В день Зосима Пчельника делали денежные амулеты. Для этого нужно было взять бумагу, нарисовать на ней пчелу, а сверху добавить маленькую капельку меда. После сложить лист в 4 раза и убрать в кошелек.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 2 ИЮЛЯ

Вечером в небе появилась радуга – ждите хорошую погоду.

Если пчелы летят к улью большой кучей, тогда будут дожди. Сидят на стенках – установится жара.

Если к вечеру кучевые облака исчезли, тогда погода будет ясная.

Сны с 1 на 2 июля считались вещими. Увиденное начнет сбываться в течение 10 дней.

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