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2 июля православные чтят память мученика Зосима, который был подвергнут жутким пыткам за свою веру. Пережить все испытания ему помог Бог. Но когда язычники поняли, что сломить мученика не удастся, он был казнен.
У наших предков этот день ассоциировался с Соловецкими чудотворцами Зосимой и Савватием, которых считали покровителями пчеловодства. Для того, чтобы меда было много, над колодцами, которые стояли недалеко от пасеки, обязательно вешали образы святого Зосимы. Считалось, что так вода наделяется уникальными целебными свойствами.
Также все внимание 2 июля должно быть приковано к пчелам, чтобы мед был сладким и ароматным.
Садоводы в Зосима Пчельника закапывали в землю кувшин с медовухой, чтобы был хороший урожай. Девушки же гадали в этот день на любовь. Для этого нужно было расколоть грецкий орех, вынуть из него содержимое, спрятать внутрь обручальное кольцо. Затем скорлупу связывали ниткой крест-накрест, подкидывали орех и смотрели, куда упадет украшение. Если сзади – любви нет, впереди – все в отношениях будет хорошо, сбоку – пути ваши разойдутся.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, каким знакам зодиака повезет в любви в июле.
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