Суббота подарит возможность поправить финансовое положение

В этот день некоторым знакам зодиака предстоит столкнуться с серьезными проблемами на работе. Другие же могут рассчитывать на неожиданную премию или поощрение от начальства.

Овен

Сложный день, полный противоречий. Овнам придется разбираться в конфликтных ситуациях в семье. На работе также не все будет благополучно. Интриги завистливых коллег могут серьезно повлиять на вашу карьеру.

Телец

День отлично подходит для принятия судьбоносных решений. Сегодня ваша интуиция будет на высоте. Тельцам удастся добиться желаемых результатов в собственном бизнес-проекте. Деловые переговоры также пройдут на ура.

Близнецы

Благоприятный день. Близнецам будет сопутствовать удача во всех их начинаниях. На работе и дома – везде будет царить покой и гармония. Возможны неожиданные поступления денежных средств или появление нового источника доходов.

Рак

3 июля обещает стать судьбоносным днем. Ракам предстоит принять важное решение. Лучше воздержаться от крупных покупок и необдуманных растрат.

Лев

Суббота подарит Львам новые возможности. Наконец решится серьезный застарелый конфликт, также наладятся отношения с близкими людьми. В трудовой сфере у представителей этого знака зодиака также все будет спориться.

Дева

Девам лучше провести 3.07 на природе. День отлично подойдет для занятия творческими активностями или любимым хобби. Возможна приятная встреча, которая перерастет в серьезные отношения.

Весы

День сулит Весам стабилизацию финансового положения. Возможно, вам наконец-то удастся договориться об улучшении оплаты вашего труда. Не исключено появление влиятельного покровителя, который поможет решить все ваши проблемы.

Скорпион

Скорпионы будут чувствовать небывалый заряд энергии. Постарайтесь держать себя в руках – излишняя активность может навредить вам. Будьте особенно внимательны к собственному здоровью.

Стрелец

Стрельцы могут пострадать от влияния окружающих. Постарайтесь прислушиваться к собственной интуиции и скептически оценивайте советы других людей. В этот день они вряд ли смогут вам помочь.

Козерог

Звезды обещают Козерогам неожиданные встречи. Возможно, вам удастся повидаться с важным для вас человеком, который давно пропал с радаров. От крупных покупок лучше воздержаться.

Водолей

Прекрасный день. 3 июля будет полно новых впечатлений и приятных знакомств. Астрологи советуют Водолеям провести время на природе в окружении близких людей. Также день можно посвятить самообразованию и анализу завершающейся недели.

Рыбы

День пройдет в мелких хлопотах. Рыбам придется уделять внимание не только своим заботам, но и помогать окружающим. Постарайтесь быть терпеливыми, ваша доброта в будущем будет вознаграждена втрое.

Ранее "Утро.ру" делилось финансовым гороскопом на июль 2021 года.

