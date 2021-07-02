Приметы на 3 июля: что нельзя делать в день Мефодия Перепелятника

Приметы на 3 июля: что нельзя делать в день Мефодия Перепелятника
Фото: Georgiy Rozov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
По поверью, у охотников начинался период легкой охоты

Православные чтут 3 июля епископа Мефодия Патарского, который на протяжении всей своей жизни отстаивал веру во Христа. Он оставил после себя весьма обширное наследие с сочинениями, изложениями догматов православия и толкованиями Писания. Был казнен язычниками в 312 году.

Традиции и обычаи

Как правило, на Руси к началу июля уже поспевали хлеба, на которые всегда слетались перепела. Поэтому традиционно этот период времени называли "легкой охотой". В день Мефодия Перепелятника старались поймать птицу – но руками.

Считалось, что успешно пойманная добыча обещает хорошую охоту весь последующий год. А большая удача гарантировалась тому, кто смог поймать белую перепелку.

Знахари раздавали для охотников комоку, которая собиралась в Петров пост. Траву сушили и хранили в коровьих пузырях – считали, что окуренное ей оружие будет палить без промаха. 

Что нельзя делать 3 июля

Под запретом еда из птиц. Исключение составляют только перепела. По поверью, на ослушавшихся ниспосылался град с ненастьем, несчастьем и тяжелыми невзгодами. А птичье блюдо, неведомым образом оказавшееся на столе, нужно отдать животным.

Запрещалось трогать пауков, чтобы обойти беду и не испытывать проблем с деньгами. Также в день Мефодия Перепелятника не стоит отправляться в странствия без уверенности в себе, особенно при вероятности того, что путника могут обокрасть и обмануть.

Женщинам запрещалось рассказывать о беременности – чтобы ребенок вырос уверенным в себе.

Приметы на Мефодия-Перепелятника

  • Мошкара над хлебными полями – рядом птица затаилась
  • Лебеди кричат вечером – к плохой погоде
  • Перепела у деревни осели – к суровой зиме

Ранее мы рассказывали о том, каким знакам зодиака посчастливится встретить в июле любовь.




Егор МАЛКОВ

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