Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Православные чтут 3 июля епископа Мефодия Патарского, который на протяжении всей своей жизни отстаивал веру во Христа. Он оставил после себя весьма обширное наследие с сочинениями, изложениями догматов православия и толкованиями Писания. Был казнен язычниками в 312 году.
Как правило, на Руси к началу июля уже поспевали хлеба, на которые всегда слетались перепела. Поэтому традиционно этот период времени называли "легкой охотой". В день Мефодия Перепелятника старались поймать птицу – но руками.
Считалось, что успешно пойманная добыча обещает хорошую охоту весь последующий год. А большая удача гарантировалась тому, кто смог поймать белую перепелку.
Знахари раздавали для охотников комоку, которая собиралась в Петров пост. Траву сушили и хранили в коровьих пузырях – считали, что окуренное ей оружие будет палить без промаха.
Что нельзя делать 3 июля
Под запретом еда из птиц. Исключение составляют только перепела. По поверью, на ослушавшихся ниспосылался град с ненастьем, несчастьем и тяжелыми невзгодами. А птичье блюдо, неведомым образом оказавшееся на столе, нужно отдать животным.
Запрещалось трогать пауков, чтобы обойти беду и не испытывать проблем с деньгами. Также в день Мефодия Перепелятника не стоит отправляться в странствия без уверенности в себе, особенно при вероятности того, что путника могут обокрасть и обмануть.
Женщинам запрещалось рассказывать о беременности – чтобы ребенок вырос уверенным в себе.
Ранее мы рассказывали о том, каким знакам зодиака посчастливится встретить в июле любовь.
Киев начал активное восстановление военной промышленности
У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт