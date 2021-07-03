Приметы на 4 июля: что нельзя делать в Ульянов день

Приметы на 4 июля: что нельзя делать в Ульянов день
Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
В этот день, по поверью, начинают цвести липы

Православные чтут 4 июля преподобных пресвитера Иулия с диаконом Иулианом, которые приходились друг другу родными братьями. Оба заботились о приходе и всех православных, распространяли веру во Христа при жизни, а также строили церкви.

Братья проповедовали на территории Римской империи, где в поздний период все еще были распространены капища с жертвоприношениями для идолов.

По поверью, 4 июля начиналось цветение липы. Эти деревья как раз распускались в середине лета. У православных было принято чтить ее плоды за целебные свойства.

Обычаи и традиции

На Ульянов день у православных крестьян было принято заниматься сбором цветов липы, вокруг которых ходило множество поверий. Самые распространенные – липа оберегает человека от сглазов, а тот, кто срубит это дерево 4 июля, обязательно заблудится однажды в лесном массиве. Засыхание липы у стен дома предрекало семье скорую беду.

А еще в этот день многие делали порошок из листьев и семян лип – девушки использовали его как косметику, укрепляя волосы и обмачивая кожу в липовом настое. 

Что нельзя делать в Ульянов день

Один из основных запретов, кроме самого срубания липы – давать и брать денежные средства в долг, приступать к рискованным делам и заключать важные сделки, а также подписывать документы.

Приметы на 4 июля

  • Расстаться с любимым на Ульяна – не встретиться с ним уже никогда;
  • Утренняя роса – ждать грозы;
  • Протяжный гром – к ненастью;
  • Звездное небо – похода днем будет хорошая.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем народных праздников на июль 2021 года.

Егор МАЛКОВ

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