Держите ухо востро: каким знакам зодиака нужно быть осторожнее в июле

Держите ухо востро: каким знакам зодиака нужно быть осторожнее в июле
Фото: pixabay.com
Этой четверке зодиакального круга придется непросто

Иногда в нашей жизни наступают такие периоды, когда все валится из рук, а неудачи следуют одна за одной. В такие моменты нужно не сдаваться и не впадать в уныние. Также полезно будет прислушаться к советам астрологов, которые подскажут, как обойти все острые углы и минимизировать потери. В июле, например, удача отвернется от представителей четырех знаков. Но спасти ситуацию можно. 

Телец 

Уже в начале месяца представители знака почувствуют, что могут покорить весь мир. Но окружающие не оценят вашу энергичность и импульсивность. Чтобы не усложнять себе жизнь, в июле ни с кем не конфликтуйте. Особенно это касается рабочих вопросов. Также наступает период, когда придется столкнуться с детскими страхами и оставить их в прошлом. 

Лев

Львам нужно задуматься о своей репутации. Если в июле не будете держать себя в руках и не станете менее гордым, то жизнь быстро опустит вас с небес на землю. Если хотите избежать неприятностей, не бойтесь извиниться первым. Даже если в ссоре нет вашей вины.

Весы

В июле 2021 Весам нужно быть очень осторожными. Особенно это касается финансовых вопросов. Сейчас вам нужно побороться, чтобы не остаться без денег. Ни за что не вступайте в финансовые проекты, где будете нести ответственность за чужие средства. Последствия будут фатальными. 

Водолей

Будьте готовы разгребать проблемы, которые неожиданно свалятся на вашу голову. Могут дать о себе знать люди из прошлого. Близкие будут просить Водолеев о поддержке, но в июле 2021 они будут не самыми лучшими советчиками. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о 5 самых опасных и неблагоприятных дней в июле 2021 года.

Источник: "7 дней"
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

В Сенате США начали шантажировать Байдена из-за "Северного потока-2"

Республиканцы блокируют принятие важного решения

Дело в "Газпроме": на Украине началась паника из-за дефицита газа

У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей