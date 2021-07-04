Этой четверке зодиакального круга придется непросто

Иногда в нашей жизни наступают такие периоды, когда все валится из рук, а неудачи следуют одна за одной. В такие моменты нужно не сдаваться и не впадать в уныние. Также полезно будет прислушаться к советам астрологов, которые подскажут, как обойти все острые углы и минимизировать потери. В июле, например, удача отвернется от представителей четырех знаков. Но спасти ситуацию можно.

Телец

Уже в начале месяца представители знака почувствуют, что могут покорить весь мир. Но окружающие не оценят вашу энергичность и импульсивность. Чтобы не усложнять себе жизнь, в июле ни с кем не конфликтуйте. Особенно это касается рабочих вопросов. Также наступает период, когда придется столкнуться с детскими страхами и оставить их в прошлом.

Лев

Львам нужно задуматься о своей репутации. Если в июле не будете держать себя в руках и не станете менее гордым, то жизнь быстро опустит вас с небес на землю. Если хотите избежать неприятностей, не бойтесь извиниться первым. Даже если в ссоре нет вашей вины.

Весы

В июле 2021 Весам нужно быть очень осторожными. Особенно это касается финансовых вопросов. Сейчас вам нужно побороться, чтобы не остаться без денег. Ни за что не вступайте в финансовые проекты, где будете нести ответственность за чужие средства. Последствия будут фатальными.

Водолей

Будьте готовы разгребать проблемы, которые неожиданно свалятся на вашу голову. Могут дать о себе знать люди из прошлого. Близкие будут просить Водолеев о поддержке, но в июле 2021 они будут не самыми лучшими советчиками.

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