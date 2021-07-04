По народным поверьям, в это время следует опасаться сумасбродных выходок прекрасного пола

В православном календаре 5 июля – это день святого Евсевия. В народе же его называют Евсеевым днем. Согласно преданиям, святой умер из-за выходки женщины, которая внезапно решил скинуть с крыши ему на голову кусок черепицы. С тех пор суеверные считают, что с дамами в этот день происходят необъяснимые вещи – поэтому следует остерегаться неожиданных поступков.



Что нельзя делать 5 июля

По приметам, этот день неудачен для покупок. Любая новая вещь может быстро сломаться или порваться.

Не стоит в Евсеев день лгать и ссориться с окружающими. К неприятностям приведет и плохое настроение. Постарайтесь провести 5 июля в добром расположении духа, не встречайтесь с неприятными вам людьми, чтобы не расстраиваться.

Также дурной приметой считается стричь волосы, делать маникюр, подшивать одежду. Иначе, говорят суеверные, можно себе жизнь укоротить.

Что можно делать в Евсеев день



По народным поверьям, 5 июля удача улыбается странникам. Поэтому смело планируйте путешествия или хотя бы выйдите на прогулку.

Особое внимание обращали на сны. Считалось, что они вещие.

Приметы на 5 июля 2021 года

Если день дождливый, это сулит хороший урожай.

Жара 5 июля предвещает сильные морозы в декабре.