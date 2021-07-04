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В православном
календаре 5 июля – это день святого Евсевия. В народе же его называют Евсеевым
днем. Согласно преданиям, святой умер из-за выходки женщины, которая внезапно
решил скинуть с крыши ему на голову кусок черепицы. С тех пор суеверные
считают, что с дамами в этот день происходят необъяснимые вещи – поэтому следует
остерегаться неожиданных поступков.
Что можно
делать в Евсеев день
По народным поверьям, 5 июля удача улыбается странникам. Поэтому смело планируйте путешествия или хотя бы выйдите на прогулку.
Особое внимание обращали на сны. Считалось, что они вещие.
Если день дождливый, это сулит хороший урожай.
Жара 5 июля предвещает сильные морозы в декабре.
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