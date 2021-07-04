Предстоящие 7 дней окажутся очень насыщенными

Неделя обещает быть благоприятной с финансовой точки зрения. Но во многом все будет зависеть от самих знаков и их умения быстро находить решения. Также аккуратнее со словами. Одна случайно сказанная фраза может стать причиной серьезного конфликта.

Овен

В первой половине недели Овны могут рассчитывать на профессиональный успех, поэтому не беспокойтесь о своем финансовом положении. Обязательно уделите внимание своему здоровью, потому что сейчас высока вероятность обострения хронических заболеваний.







Телец





Тельцам на этой неделе предстоит немного понервничать. Если проявите спокойствие и сдержанность, тогда все закончится благополучно. В работе потребуется приложить некоторые дополнительные усилия, чтобы достичь успеха, зато это поможет улучшить ваше финансовое положение.





Близнецы





На этой неделе Близнецы будут решать свои проблемы, касающейся личной жизни. Если у вас был давний конфликт, тогда настало время зарыть топор войны. Если для вас это действительно важно, тогда не бойтесь сделать первый шаг. Возможны небольшие путешествия, но будьте осторожнее. Есть большая вероятность, что вас захотят обмануть.





Рак





Раки столкнутся с трудностями, связанные с деньгами. Также вероятны конфликты со старшими родственниками. Но к концу недели представители знака почувствуют облегчение, влияние позитивных тенденций улучшится. Выходные проведите в компании друзей, которые помогут вам отвлечься.





Лев





В первой половине недели ждите хороших новостей. Вероятнее всего, они будут связаны с проектом. Можно получить повышение или заключить выгодную сделку. Это поднимет Львам настроение. Но не забывайте о семье. Сейчас ваши родные особенно нуждаются в поддержке. Навестите их.





Дева





Девы, на предстоящей семидневке вам предстоит выполнить очень много дел. Но оно того стоит, потому что все ваши старания будут замечены и высоко оценены. Если что, вы всегда можете рассчитывать на помощь окружающих в самый нужный момент. Также вы увидите значительное улучшение своего самочувствия.





Весы





Весам нужно контролировать свои эмоции с 5 по 11 июля. Представители знака избавят себя от стресса и кучи проблем, если будут проявлять сдержанность. Убедитесь, что у вас нет конфликтов с вашими близкими. Если они назревают, тогда обязательно обсудите это.





Скорпион





Скорпионы, скорее всего, столкнутся с некоторыми проблемами, которые создадут деловые партнеры или коллеги по работе. Да, нагрузки будет настолько много, что вы можете почувствовать переутомление, но вы выйдите из сложившейся ситуации победителем.





Стрелец





Отключите эмоции и прекратите думать о прошлом. На этой неделе Стрельцам нужно постараться не засорять себе голову лишней информацией. Если вас серьезно что-то беспокоит, попросите совета у родных. На работе есть шанс заслужить повышение.





Козерог





Приготовьтесь к тому, что работать придется сверхурочно. Козерогам нужно будет приложить дополнительные усилия, чтобы улучшить свое финансовое положение. К счастью, в личной жизни все будет спокойно и гармонично. Ваш партнер найдет нужные слова и сделает все, чтобы вы отдохнули.





Водолей





Начало недели обещает быть немного беспокойным, но Водолеям эта суета даже понравится. Не бойтесь действовать. Ваша смелость и умение находить нестандартные решения не останутся незамеченными. В конце недели вам придется тратить много денег. Лучше воздержаться от незапланированных покупок.





Рыбы





Будьте готовы к получению прибыли. Но Рыбам нужно контролировать свою медлительность, особенно, когда дело доходит до работы. Лучше действовать быстро, но все-таки не забывать перепроверять важные детали. В личной жизни возможны перемены к лучшему.



