Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на первый понедельник июля

Начало второго месяца лета ознаменуется трудностями и необходимостью решать старые дела, которые постоянно откладываются. Как провести без проблем первый понедельник месяца, в гороскопе на день от "Утро.ру".

Овен

День потребует от представителей знака много энергии. 5 июля Овны должны проявить всю свою смекалку и навыки, чтобы выйти победителем из ситуации.

Телец

Астрологи рекомендуют Тельцам поговорить с близкими людьми и высказать все, что накопилось, не боясь их обидеть. Сейчас окружающие поймут и прислушаются к вашим доводам.

Близнецы

Близнецам не стоит 05.07.2021 сидеть дома. Обязательно отправляйтесь хотя бы в парк, а лучше – на природу или другой населенный пункт, чтобы подзарядиться.

Рак

Совсем скоро, 10 июля, будет Новолуние в вашем знаке. Поэтому понедельник Ракам нужно провести плодотворно – завершить старые дела и начать новые.

Лев

Представителям этого знака 05.07.2021 стоит обновить свою жизнь. Львам будет полезно перебрать старые вещи и выкинуть все ненужное, чтобы освободить место для новых и нужных.

Дева

Будьте внимательны – в понедельник Девам стоит избегать чрезмерного общения с окружающими. Постарайтесь сократить контакты по максимуму, это позволит предотвратить неприятности.

Весы

Весов ждет 5 июля приятное знакомство, которое может сыграть важную роль в вашей жизни. Соглашайтесь на спонтанные предложения и не сидите дома.

Скорпион

Представители знака будут очаровательны 05.07. как никогда. Скорпионам можно воспользоваться моментом и вести переговоры, которые вы давно откладывали. Вы сможете убедить собеседника в том, что вам нужно.

Стрелец

Стрельцам важно быть аккуратными с финансами в понедельник. Вы будете склонны в расточительству, но воздержитесь от трат. Крупные покупки удачными не будут.

Козерог

Сделайте что-нибудь доброе по отношению к окружающим, незнакомым людям или животным. Козерогам быстро вернется эта доброта.

Водолей

Вас ждет удачный во всех отношениях день. Ждите приятное известие, которое изменит жизнь Водолеев.

Рыбы

Рыбам астрологи предвещают хороший день. Однако пройдет он так, если вы сможете промолчать, когда следует. Горькую правду стоит попридержать.

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