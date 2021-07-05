Во вторник найдите время, чтобы завершить давно начатые дела

Удача улыбнется 6 июля тем, кто не боится действовать. Большинство идей, особенно, если они хорошие, будут иметь успех. Обязательно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, который подскажет, как быть, если столкнулись с трудностями.

Овен

Окнам нужно уделить внимание близкими. Если у вас есть трудности в общении, тогда сейчас самое время все исправить. Пригласите родственников и друзей в гости, приготовьте ужин. Вы сможете правильно объяснить свои чувства и наконец зарыть топор войны.

Телец

Тельцам 6 июля повезет в финансовых вопросах. Можно, например, отправиться за покупками и побаловать себя тем, о чем давно мечтали. Шоппинг принесет множество положительных эмоций, а купленное не разочарует. Также день удачен для финансовых вложений в различные проекты. Но будьте готовы к тому, что с результатами придется подождать.

Близнецы

Астрологи советуют Близнецам 06.07 доверять своей интуиции. Возможно, этот вторник представителям знака нужно провести наедине с собой, чтобы привести свои мысли в порядок и понять, чего они хотят от жизни. Если хотите не допустить крупных ссор, то будьте готовы идти на компромисс.

Рак

Ракам в этот день можно смело заниматься инвестициями. Также не забывайте о близких вам людям. Не скупитесь и порадуйте друзей и родных приятными мелочами. Большие расходы не повредят вашему бюджету. И перестаньте пытаться контролировать все вокруг. Иногда нужно просто отпустить ситуацию, чтобы она разрешилась сама собой.

Лев

6.07.2021 Львам нужно внимательнее присмотреться к своему окружению. Если хотите кого-то расположить к себе, то начните разговор с искренних комплиментов, будьте тактичны – не очарованных вами не останется. Вторую половину дня посвятите активному отдыху. Отправляйтесь на прогулку или в музей.

Дева

Сегодняшний день способствует укреплению семейных связей. Навестите родителей или устройте семейный ужин у себя дома. Но Девам нужно быть осторожнее в общении с противоположным полом, иначе можно очень сильно пожалеть об испорченной репутации.

Весы

Проблемы семейных отношений предстоит решать Весам 6 июля. Но не волнуйтесь, ваши дипломатические навыки и умение вести серьезный разговор поспособствуют в этом. Если Весы стоят на распутье и не знают, как быть дальше, обратитесь за советом к внутреннему я.

Скорпион

Скорпионов ждет удача на работе. Это может быть заключение выгодной сделки или даже повышение. Также в этот день нужно подумать о лечении хронических заболеваний. Не стоит расстраиваться из-за мелочей. Удача вам улыбнется, если сохраните позитивный взгляд на жизнь.

Стрелец

6.07 Стрельцы будут способны на многое, если не на все, ради любви. Но не стоит совершать необдуманные поступки, о которых потом можно будет пожалеть. Звезды не исключают приятных встреч и новых знакомств. Будьте самими собой, тогда все сложится хорошо.

Козерог

Козерогам пора немного сбавить темп жизни, чтобы наконец найти время для общения с близкими их сердцу людьми. Отложите дела в сторону, чтобы поговорить о важном. Также 6 июля можно заняться планированием будущего путешествия.

Водолей

Водолеи сегодня почувствуют полную уверенность в своих силах. Это действительно так, поэтому не бойтесь действовать и рисковать. Тем более, что 6.07.2021 ваш ум будет настолько изобретателен, что вы найдете выход даже из самых непонятных ситуаций.

Рыбы

Представители знака нуждаются в спокойствии, поэтому лучше воздержаться от любых конфликтов. Не лезьте на рожон, чтобы не обострять отношения с окружающими. В личной жизни Рыб все будет хорошо. Если давно хотели признаться в своих чувствах, то сейчас самое время.

Ранее "Утро.ру" делилось списком 5 самых опасных дней в июле 2021 года.