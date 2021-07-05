Приметы на 6 июля: что нельзя делать на Аграфену Купальницу

Приметы на 6 июля: что нельзя делать на Аграфену Купальницу
Фото: Fotostand / Wagner/www.globallookpress.com
Жители деревень в этот день купались в реках и мылись в банях

6 июля православные чтят память мученицы Агриппины, которая, как гласит предание, родилась в Риме и посвятила жизнь служению Господу. Во время гонений на последователей Христа предстала перед судом и заявила во всеуслышание о своей христианской вере, за что подверглась мучениям.

Христиане тайно вывезли тело Агриппины на Сицилию, а несколько веков спустя ее мощи оказались в Константинополе.

Традиции и обычаи

На Руси в этот день начинались купания – как правило, в вечернее время суток. В селах и деревнях каждый купался в реке и мылся в бане. Ходило поверье, что ночной сбор трав на Ивана Купалу обладает эффектной целебной силой. По легенде, в ночь на Купалу цветок папоротника распустится на пару минут, а тот, кто его сможет найдет, будет наделен способностями провидца.

Дома женщины прихорашивались и выпрашивали у семьи подарки, а вечером все родственники собирались в избе для того, чтобы приготовить толокно – из него варили на следующий день кашу для укрепления здоровья прекрасного пола.

Что нельзя делать в день Аграфены Купальницы

Главный запрет – нельзя отказываться от мытья в бане. На Агриппину старались самым тщательным образом следить за чистотой тела и одежды. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся – крестьяне помогали тем, кто просил их о чем-то.

Под запретом конфликты – Агриппина сердилась на ссоры в семье и проявления негатива.

Приметы на 6 июля

  • Посадить репу на Агрефену – к хорошему урожаю
  • Бегущие под землю муравьи – к грозе с ветром
  • Дождливо – через пять дней покажется солнце

Ранее "Утро.ру" делилось календарем народных праздников на июль 2021 года.

Егор МАЛКОВ

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