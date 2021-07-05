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6 июля православные чтят память мученицы Агриппины, которая, как гласит предание, родилась в Риме и посвятила жизнь служению Господу. Во время гонений на последователей Христа предстала перед судом и заявила во всеуслышание о своей христианской вере, за что подверглась мучениям.
Христиане тайно вывезли тело Агриппины на Сицилию, а несколько веков спустя ее мощи оказались в Константинополе.
На Руси в этот день начинались купания – как правило, в вечернее время суток. В селах и деревнях каждый купался в реке и мылся в бане. Ходило поверье, что ночной сбор трав на Ивана Купалу обладает эффектной целебной силой. По легенде, в ночь на Купалу цветок папоротника распустится на пару минут, а тот, кто его сможет найдет, будет наделен способностями провидца.
Дома женщины прихорашивались и выпрашивали у семьи подарки, а вечером все родственники собирались в избе для того, чтобы приготовить толокно – из него варили на следующий день кашу для укрепления здоровья прекрасного пола.
Главный запрет – нельзя отказываться от мытья в бане. На Агриппину старались самым тщательным образом следить за чистотой тела и одежды. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся – крестьяне помогали тем, кто просил их о чем-то.
Под запретом конфликты – Агриппина сердилась на ссоры в семье и проявления негатива.
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