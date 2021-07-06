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Мелкие неприятности грозят всем, но сильно беспокоиться из-за них не стоит. Не давайте иссякнуть позитивному настрою. Вы многое делаете так, как не может никто другой. Не переживайте по пустякам и полагайтесь на интуицию.
Овен
Проявляйте на работе осторожность – абстрагируйтесь на время от принятия важных решений. Не стоит проявлять излишнюю активность и прибегать к неоправданному риску. Доверяйте только близким людям.
Телец
Избегайте рисков, соблазнов и искушений, которые всюду вас окружают. Сохраните состояние покоя и созерцательности. Не исключено обострение отношений с семьей или ссора с друзьями. Уделите время вечером себе, отдохните или найдите для себя любимое занятие.
Близнецы
Благоприятный день для душевного равновесия. Посвятите этот период привычному для себя занятию, не принимайте важных решений. Не обещайте и не требуйте исполнения обязательств. Не стоит идти на поводу у страстей, сдерживайте свои эмоции.
Рак
Вам суждено провести этот день в состоянии предельного покоя. Можно даже на какое-то время предаться лени. Не стоит обострять отношения с семьей – это самые близкие вам люди.
Лев
Проявляйте осторожность во время новых знакомств. Интеллект и магнетизм – красная тряпка для непорядочных людей. Можно на день забыть о коллективной работе. Неприемлем неоправданный риск и излишняя рабочая активность.
Дева
Оцените ситуацию не эмоциями, но умом. Ваша агрессивность и импульсивность не пойдет никому на пользу. Сохраняйте внимательность, проявляйте осторожность.
Весы
Кому-то явно пора подвести итоги. Не тратьте попусту эмоциональный заряд и вдохновение. Не отказывайтесь от встреч с коллегами и друзьями – в них сегодня будет для вас важная польза.
Скорпион
Кто-то точит на вас зубы. Сохраняйте осторожность, чтобы избежать провокаций со стороны конкурентов на работе. Бдительность требуется не только в словах, но и в поступках. Откажитесь от участия в сомнительных мероприятиях.
Стрелец
Займитесь дежурной работой. Важные поступки стоит сегодня отложить до завтрашнего дня. Не бойтесь отстаивать свои взгляды – звезды на стороне смельчаков и достойных.
Козерог
Благоприятный день для общения с коллегами. Кому-то предрекли успех в карьере. Не отказывайтесь от заманчивых предложений. Кто знает, когда выпадет еще раз подобный шанс?
Водолей
Пора обновления и планирования новых дел. Расслабляться еще рано – самое важное впереди. Не упускайте свой настрой.
Рыбы
Идеальный день для того, чтобы получить новые знания. Наблюдайте за происходящим, исключите суетливость и нервозность. Только последовательность и четкость плана гарантирует вам успех.
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