Обязательно в этот праздник нужно искупаться в водоеме

Православные 7 июля отмечают важнейший праздник – Рождество Иоанна Предтечи.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

Наши предки верили, что только в день Ивана Купалы вода и огонь могут сосуществовать в гармонии. Пожалуй, именно по этой причине на берегу водоемов разводили большие костры, которые освещали ночь до самого рассвета, перепрыгивали через них.

Также было принято париться в банях. Обязательно нужно было захватить с собой веник, сделанный своими руками.

Обязательно нужно искупаться, сходить на водоем. Но только делать это нужно днем.

Но главное, почему многие так ждали и ждут Ивана Купалу – это различные обряды. Например, через костры прыгали пары, взявшись за руки. Кто прыгнет выше, те и будут счастливее в браке.

Девушки гадали на своего суженного. Для этого нужно было сплести венок из трав, воткнуть в него лучинки и опустить в воду. Если он тонул сразу, тогда брак будет несчастным. А та, чье рукоделие доплывет дальше, будет удачной и любимой.

Те, кто хотели разбогатеть, искали цветок папоротника. Но вся проблема в том, что цветок отцветал за несколько секунд, да и охранялся нечистью.

Для исполнения желаний нужно было перелезть 12 огородов, но именно 7 июля земля становилась воинственной, поэтому рискнувшему так поступить предстояло столкнуться со множеством препятствий.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ Ивана Купалы

Нельзя идти купаться ночью. Считалось, что именно в этот промежуток времени всякая нечисть становится особенно активной. Если вы все-таки решитесь зайти в воду в ночное время, то не заплывайте далеко и не делайте это в одиночку.

Спать на Ивану Купалу тоже запрещалось. По той же причине, что и в первом случае. Уснете ночью – ждите в гости ведьм и бесов.

Аккуратнее в лесу. Не топчите растения, особенно, если они обладают целебными свойствами.

Тосковать и жаловаться на жизнь тоже не стоит, потому что можно навлечь на себя еще больший гнев.





ПРИМЕТЫ НА 7 ИЮЛЯ





Весь день идет дождь – спустя неделю ждите жару, которая будет длиться до конца сезона.

Небо усыпано звездами – грибов в лесу будет много.

Если хорошо слышно, как поет кукушка, тогда осень будет прохладной.

Гроза на Иванов день – к неурожаю орехов.

Услышать сверчков 7 июля – к теплой зиме.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем народных праздников на июль 2021 года.

