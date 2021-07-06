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Православные 7 июля отмечают важнейший праздник – Рождество Иоанна Предтечи.
Наши предки верили, что только в день Ивана Купалы вода и огонь могут сосуществовать в гармонии. Пожалуй, именно по этой причине на берегу водоемов разводили большие костры, которые освещали ночь до самого рассвета, перепрыгивали через них.
Также было принято париться в банях. Обязательно нужно было захватить с собой веник, сделанный своими руками.
Обязательно нужно искупаться, сходить на водоем. Но только делать это нужно днем.
Но главное, почему многие так ждали и ждут Ивана Купалу – это различные обряды. Например, через костры прыгали пары, взявшись за руки. Кто прыгнет выше, те и будут счастливее в браке.
Девушки гадали на своего суженного. Для этого нужно было сплести венок из трав, воткнуть в него лучинки и опустить в воду. Если он тонул сразу, тогда брак будет несчастным. А та, чье рукоделие доплывет дальше, будет удачной и любимой.
Те, кто хотели разбогатеть, искали цветок папоротника. Но вся проблема в том, что цветок отцветал за несколько секунд, да и охранялся нечистью.
Для исполнения желаний нужно было перелезть 12 огородов, но именно 7 июля земля становилась воинственной, поэтому рискнувшему так поступить предстояло столкнуться со множеством препятствий.
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