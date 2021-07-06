Удача улыбнется представителям трех звездных домов

Деньги никогда не бывают лишними. Так или иначе, финансовые трудности влияют на качество нашей жизни. Однако в августе 2021 года представителям трех знаков зодиака не придется переживать о своем благополучии, потому что деньги сами будут идти к ним в руки. Павел Глоба рассказал, кому именно улыбнется удача.

Телец

Представителей этого знака зодиака ждут перемены в карьере. Вероятно, что Тельцы найдут новую работу, которая будет оплачиваться лучше, чем прежняя. Другой вариант – повышение. Так или иначе, в августе этот знак зодиака точно окажется в плюсе.

Лев

Звезды рекомендуют Львам вложить деньги во что-то интересное. Не бойтесь инвестировать. Не исключено, что представители знака давно мечтали о какой-то крупной покупке или хотели поучаствовать в интересном с финансовой точки зрения проекте. Сейчас самое время, потому в будущем потраченные средства вернутся в двойном размере.

Водолей

Представителям этого воздушного знака Павел Глоба пророчит повышение на работе. Если Водолеи много работали и прилагали усилия, тогда начальство обязательно заметит это и щедро вознаградит.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, в какие дни в июле 2021 года нужно быть особенно осторожными. Неблагоприятных дней в этом месяце будет 5, так что лучше быть готовыми и знать, как реагировать на подвохи судьбы.