Приметы на 8 июля: что нельзя делать в день Петра и Февронии

Приметы на 8 июля: что нельзя делать в день Петра и Февронии
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
На Руси было принято утраивать вечерние застолья

8 июля по традиции отмечается День Петра и Февронии. В России же этот праздник известен под названием День семьи, любви и верности. 

Святые Петр и Феврония долгое время прожили в браке, а после умерли в один день и в один час, потому что их любовь была настолько сильна, что они не могли друг без друга. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

Символом этого дня считалась ромашка, поэтому именно эти цветы дарили друг другу. 

Также этот день наши предки проводили в молитвах о семейном благополучии. Среди молодежи было принято праздновать 8 июля помолвки. Пары обменивались обручальными кольцами и обязательно клялись друг другу в верности. Отныне они считались мужем и женой. 

Правда, такое негласное соглашение имело срок годности – полгода. После этого влюбленные должны были принять окончательное решение о свадьбе. 

Также обязательно устраивали большие застолья, главным украшением которого становился пирог, которым угощали только родных, боясь, что семейное счастье может покинуть дом. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

  • Запрещалось заниматься рукоделием. Изготовленные предметы гардероба быстро придут в негодность. 
  • Нельзя заниматься тестом, потому что это сулит финансовые проблемы. 
  • Нежелательно супругам 8 июля вытираться одним полотенцем, если они хотят избежать ссор и недопонимания. 
  • Под запретом также были огородные работы, потому что это могло привести к гибели урожая. 
  • Девушкам нельзя расчесываться, иначе проблем со здоровьем не избежать. 


ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

  • Постарайтесь находить компромисс в отношениях с близкими вам людьми. 
  • В День Петра и Февронии нужно подумать о любви и своем семейном счастье. 


ПРИМЕТЫ НА 8 ИЮЛЯ

  • Если девушке снится парень, то обязательно нужно запомнить его образ. Считалось, что именно так будет выглядеть ее суженный. 
  • Услышать карканье ворон – к беде. 
  • Ветер дует с севера, тогда погода будет солнечной. В восточной – в скором времени пойдет дождь. 
  • Увидеть радугу над водоемом – к дождю. 
  • Весь день стоит жара – погода будет такой еще 40 дней. 

Ранее "Утро.ру" делилось календарем народных праздников на июль 2021 года.

Юлия МИХАЙЛОВА

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