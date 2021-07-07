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8 июля по традиции отмечается День Петра и Февронии. В России же этот праздник известен под названием День семьи, любви и верности.
Святые Петр и Феврония долгое время прожили в браке, а после умерли в один день и в один час, потому что их любовь была настолько сильна, что они не могли друг без друга.
Символом этого дня считалась ромашка, поэтому именно эти цветы дарили друг другу.
Также этот день наши предки проводили в молитвах о семейном благополучии. Среди молодежи было принято праздновать 8 июля помолвки. Пары обменивались обручальными кольцами и обязательно клялись друг другу в верности. Отныне они считались мужем и женой.
Правда, такое негласное соглашение имело срок годности – полгода. После этого влюбленные должны были принять окончательное решение о свадьбе.
Также обязательно устраивали большие застолья, главным украшением которого становился пирог, которым угощали только родных, боясь, что семейное счастье может покинуть дом.
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