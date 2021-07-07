На Руси было принято утраивать вечерние застолья

8 июля по традиции отмечается День Петра и Февронии. В России же этот праздник известен под названием День семьи, любви и верности.

Святые Петр и Феврония долгое время прожили в браке, а после умерли в один день и в один час, потому что их любовь была настолько сильна, что они не могли друг без друга.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

Символом этого дня считалась ромашка, поэтому именно эти цветы дарили друг другу.

Также этот день наши предки проводили в молитвах о семейном благополучии. Среди молодежи было принято праздновать 8 июля помолвки. Пары обменивались обручальными кольцами и обязательно клялись друг другу в верности. Отныне они считались мужем и женой.

Правда, такое негласное соглашение имело срок годности – полгода. После этого влюбленные должны были принять окончательное решение о свадьбе.

Также обязательно устраивали большие застолья, главным украшением которого становился пирог, которым угощали только родных, боясь, что семейное счастье может покинуть дом.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Запрещалось заниматься рукоделием. Изготовленные предметы гардероба быстро придут в негодность.

Нельзя заниматься тестом, потому что это сулит финансовые проблемы.

Нежелательно супругам 8 июля вытираться одним полотенцем, если они хотят избежать ссор и недопонимания.

Под запретом также были огородные работы, потому что это могло привести к гибели урожая.

Девушкам нельзя расчесываться, иначе проблем со здоровьем не избежать.





ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Постарайтесь находить компромисс в отношениях с близкими вам людьми.

В День Петра и Февронии нужно подумать о любви и своем семейном счастье.





ПРИМЕТЫ НА 8 ИЮЛЯ

Если девушке снится парень, то обязательно нужно запомнить его образ. Считалось, что именно так будет выглядеть ее суженный.

Услышать карканье ворон – к беде.

Ветер дует с севера, тогда погода будет солнечной. В восточной – в скором времени пойдет дождь.

Увидеть радугу над водоемом – к дождю.

Весь день стоит жара – погода будет такой еще 40 дней.

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