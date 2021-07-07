В какие даты стоит опасаться за дружбу и любовь

В году наступает несколько временных промежутков, когда отношения с близкими людьми могут подвергнуться серьезным испытаниям. В это время следует проявлять к ним больше чуткости и внимания. Астролог Алена Никольская рассказала Пятому каналу, когда опасность разрушить отношения с дорогими людьми особенно серьезна.

Она отметила, что февраль и март в этом отношении — наиболее неблагоприятные месяцы в году. В это время любые отношения проходят проверку на прочность. Следующий временной период — конец сентября-начало октября. В этот промежуток также достаточно сложно сохранить здоровые отношения. В указанное время, как подчеркивает Никольская, следует проявлять больше внимания и нежности к любимому человеку.

Однако астролог добавила, что существуют особенные даты, когда разрушенные отношения можно попробовать восстановить. Это, в первую очередь, 6, 7 и 8 июля. В это время принято праздновать Ивана Купалу. Как утверждает Никольская, в эти дни можно дать отношениям новый шанс и снова вдохнуть в них жизнь. Следующий благодатный период — даты перед Новым годом. В это время, добавляет астролог, любые мечты могут исполниться, а любовь – вернуться или восстать из мертвых.

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