В этот период девушки и женщины отправлялись в лесную чащу за ягодами

Православные чтят 9 июля святого Давида Солунского, который родился в середине V века в Месопотамии. С юности он изучал Писание и служил Господу. В молодости принял постриг, прославившись в монастыре своим смирением и добродетелью.

По поверью, Давид был наделен даром чудотворства, изгоняя нечистую силу, возвращая к зрению слепых и исцеляя болезни. Он скончался примерно в 540 году. Несколько веков спустя, после захвата Фессалоников крестоносцами, его мощи перевезли в Павию, и лишь недавно, в конце 1970-х, вернули назад.

9 июля на Руси начинали собирать землянику, прозвав эту пору днем Давида Земляничника. По поверью, именно в этот день прекрасный пол занимался сбором ягод земляники, дарующей красоту и молодость, а также защиту от недугов.

Традиции и обычаи 8 июля

В этот день, кроме самого сбора ягод, варили чай с земляничными листьями для защиты здоровья перед предстоящими холодами. А тот, кто желал занять в долг в Давида Земляничника, должен был положить к себе в карман несколько листьев этой ягоды – по поверью, в таком случае удача гарантирована.

Что запрещено делать на Давида Земляничника





Несмотря на множество традиций, связанных в эту пору с земляникой, есть ягоду категорически запрещалось – славяне верили, что так можно обречь себя и своих потомков на смерть детей, что в итоге приведет к вымиранию всего семейства.



Под запретом и важные дела – лучше всего отложить их до другой поры, чтобы не столкнуться с отрицательным результатом.

Приметы на 9 июля

Увиденное во сне в ночь с 8 на 9 июля непременно сбудется;

Полный ягод лес – к лютой зиме;

Радуга на небосводе – ясная погода;

Умыться земляничной росой – стать еще красивее.

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