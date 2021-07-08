Проявите терпение, чтобы не нарваться на неприятности

Займитесь исполнением своих желаний и не думайте о том, как отреагируют окружающие. Не бойтесь быть настойчивыми. Однако будьте готовы к тому, что ради исполнения мечты придется потрудиться. Только так все ваши ожидания будут оправданы.

Овен

Овнам 9 июля предстоит разобраться с накопившимися делами. Если будете внимательны, тогда вы сможете найти причины своих неудач и сделать работу над ошибками, которая поможет достичь успеха и избежать неудач в будущем.

Телец

Воздержитесь в этот день от поспешных выводов и оценок. Вы можете много не увидеть, не понять. Сначала разберитесь в ситуации, а потом уже начинайте действовать. Также возможны незапланированные траты.

Близнецы



Соберитесь, 9.07 нужно посвятить самоанализу, чтобы понять, куда двигаться дальше. Близнецам пора прекратить витать в облаках и спуститься на землю, если, конечно, не хочется серьезных проблем в будущем. Если не знаете, как быть, прислушайтесь к интуиции.

Рак

Ракам нужно оценить свой круг общения. Подумайте о том, хотите ли вы продолжать общение с теми людьми, которые постоянно приносят в вашу жизнь только негатив. 9 июля прислушивайтесь к голосу своего сердца и подсказкам судьбы. Это поможет сделать правильный выбор.

Лев

9 июля нужно провести в гармонии с собой и постараться избегать ссор с окружающими. Львам нужно умерить свой гордый нрав, чтобы не испортить отношения с близкими ему людьми. Помните, что компромисс – это не так уж и плохо. К вечеру может ухудшиться самочувствие. Подумайте о том, как восстановить силы.

Дева

9.07.2021 Девам не стоит придавать слишком много значения каким-то мистическим предзнаменованиям. Вероятно, ваши опасения не оправдаются. Во второй половине дня не исключены приятные знакомства. Не уходите в себя и уделите хотя бы 5 минут непринужденному разговору.

Весы

Разберитесь в себе. Возможно, у вас накопилось слишком много проблем, поэтому составьте план действий, который заметно облегчит Весам жизнь. Если будет совсем тяжко, то представители знака всегда могут попросить о помощи окружающих, которые с радостью откликнутся.

Скорпион

Пора завершать все начатые проекты. Но никакой спешки. Сейчас лучше действовать спокойно и с холодной головой. Отключите эмоции и сконцентрируйтесь на деле. Так Скорпионы закончат с делами в разы быстрее. Вечер 9.07 проведите в компании друзей. Они принесут хорошие новости.

Стрелец

День будет полон сюрпризов. Звезды не исключают, что 9 июля Стрельцы неожиданно для самих себя отправятся в путешествие. Не бойтесь действовать и рисковать, тогда день подарит вам очень яркие эмоции. Вероятно, что за ваше сердце развернется нешуточная борьба.

Козерог

Посвятите день работе. Главная задача этого дня – навести порядок в бизнесе. Чтобы не допустить ошибок, попросите помощи коллег. К вечеру вы можете почувствовать сильную усталость, поэтому лучше отдохните дома или отправляйтесь в спа-салон.

Водолей

Проведите 9 июля с пользой: определите для себя главные цели в жизни, подумайте, как этого можно достичь. Также Водолеи в этот день могут почувствовать, что они слишком сентиментальны. К счастью, друзья и близкие разделят ваши эмоции.

Рыбы

Рыбам нужно жить настоящим. Хватит строить воздушные замки, потому что актуальные проблемы вряд ли решатся сами по себе. Обязательно уделите 09.07.2021 внимание родным. Сейчас они очень нуждаются в словах одобрения и поддержки.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие знаки зодиака станут "денежным магнитом" в августе.

