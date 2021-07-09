Вас ожидает череда испытаний - как на личном фронте, так и на работе

Во время Новолуния каждому предстоит испытать на прочность не только отношения, но и свое финансовое состояние. Судьба готовит для вас неожиданные сюрпризы, к которым стоит отнестись как к вызовам. Примите их с достоинством.

10 июля ожидается Желтое Новолуние – энергетика спутника нашей планеты перезагружается, что влияет на везение в делах человеческих. В этот день Лунка должна оказаться в Знаке Рака – он считается благоприятным во время фазы обновления.

В целом же 10 июля можно назвать позитивной порой. Многим суждено преодолеть в жизни темный беспросветный период, а также избавиться от тоски и чувства одиночества.

Что можно делать в Желтое Новолуние

Это период необходимо провести с семьей – астрологи напоминают о связи четвертого дома гороскопа с семейным очагом и его ценностями. Стоит провести день, уделив внимание близким, родителям и своей любви. Навеститt семью, позвоните родным, постарайтесь оказать необходимую помощь.

Удачная пора для проведения романтического вечера, знакомства и даже обустройства домашнего быта. Приберитесь со всей основательностью, можно подумать о перестановке предметов быта. Хороший день для покупок – посуды, мебели и аксессуаров.

Лучше всего провести до вечернего времени суток день дома.

Что нельзя делать в Новолуние 10 июля 2021 года

Не стоит проявлять равнодушие к бедам человеческим. Не отказывайте близким в поддержке и игнорировать их просьбы. Не говорите "нет" тем, кто вам дорог, не отстраняйтесь от них.

Стоит также отложить сложные дела – не самое лучшее время для их завершения. Подумайте о них на следующей неделе.

Не ссорьтесь с домашними, даже если вы чувствуете свою бесконечную правоту в том или ином вопросе. Вы сами знаете, что семья – последние люди, с которыми нужно выяснять отношения. Не портите настроение ни себе, не другим.

Не теряйте свой оптимизм. Неудачи обрушатся на вас как снежный ком в противном случае, а позитивная волна решит все проблемы.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем народных праздников на июль 2021 года.

