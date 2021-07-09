Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Самсона
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Девушки должны были следовать особым правилам, чтобы выйти замуж
В народе этот день назвали по-разному – Самсонов день, Самсон Сеночный или Самсон-сеногой. Однако все названия были посвящены мученику Сампсону Странноприимцу, который родился в Риме в богатой семье, но с самого детства был крайне болезненным. В юности он стал врачом, за помощь людям его назначили во священники. До конца дней он занимался врачеванием в доме для немощных.
Приметы на 10 июля
Дождь в этот день сулил частые осадки вплоть до Бабьего лета.
Если светит солнце, то и в последующие семь дней ждать плохой погоды не приходится.
Пчелы зляться – значит, будет засуха.
Жди дождя, если звездчатка не раскроет лепестки утром.
Что можно и нельзя делать в Самсонов день
Запрещалось жадничать. В этот день приглашали в гости как можно больше гостей, кормили до отвалу, вручали сувениры. В народе верили, что чем больше отдашь другим людям – тем больше получишь в будущем.
Было принято отправляться в лес, чтобы собрать запасы лесных трав. 10 июля, по поверью, они набирались лечебной силой благодаря Сампсону, который мог справиться даже с самой сильной болезнью.
Девушки гадали по сноведениям. Все, что приснится в ночь на 10 июля должно было сбыться.
Нельзя было обижать родных и близких.
В этот день не делали предложений руки и сердца. Считалось, что такой союз обязательно будет нарушен непредвиденными обстоятельствами.
Уборку переносили на другой день, поскольку это могло привести к ночным кошмарам.
Одиноким девушкам нельзя было облизывать губы в течение всего дня – иначе не видать замужества еще год.
10 июля нужно было дать милостыню, чтобы в будущем добрый поступок вернулся к человеку.