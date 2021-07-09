Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Самсона

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Самсона
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Девушки должны были следовать особым правилам, чтобы выйти замуж

В народе этот день назвали по-разному – Самсонов день, Самсон Сеночный или Самсон-сеногой. Однако все названия были посвящены мученику Сампсону Странноприимцу, который родился в Риме в богатой семье, но с самого детства был крайне болезненным. В юности он стал врачом, за помощь людям его назначили во священники. До конца дней он занимался врачеванием в доме для немощных. 

Приметы на 10 июля

  • Дождь в этот день сулил частые осадки вплоть до Бабьего лета. 
  • Если светит солнце, то и в последующие семь дней ждать плохой погоды не приходится. 
  • Пчелы зляться – значит, будет засуха.
  • Жди дождя, если звездчатка не раскроет лепестки утром.

Что можно и нельзя делать в Самсонов день

  • Запрещалось жадничать. В этот день приглашали в гости как можно больше гостей, кормили до отвалу, вручали сувениры. В народе верили, что чем больше отдашь другим людям – тем больше получишь в будущем.
  • Было принято отправляться в лес, чтобы собрать запасы лесных трав. 10 июля, по поверью, они набирались лечебной силой благодаря Сампсону, который мог справиться даже с самой сильной болезнью. 
  • Девушки гадали по сноведениям. Все, что приснится в ночь на 10 июля должно было сбыться. 
  • Нельзя было обижать родных и близких. 
  • В этот день не делали предложений руки и сердца. Считалось, что такой союз обязательно будет нарушен непредвиденными обстоятельствами. 
  • Уборку переносили на другой день, поскольку это могло привести к ночным кошмарам. 
  • Одиноким девушкам нельзя было облизывать губы в течение всего дня – иначе не видать замужества еще год. 
  • 10 июля нужно было дать милостыню, чтобы в будущем добрый поступок вернулся к человеку. 
Роман ИГНАТОВ

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