Девушки должны были следовать особым правилам, чтобы выйти замуж

В народе этот день назвали по-разному – Самсонов день, Самсон Сеночный или Самсон-сеногой. Однако все названия были посвящены мученику Сампсону Странноприимцу, который родился в Риме в богатой семье, но с самого детства был крайне болезненным. В юности он стал врачом, за помощь людям его назначили во священники. До конца дней он занимался врачеванием в доме для немощных.

Приметы на 10 июля

Дождь в этот день сулил частые осадки вплоть до Бабьего лета.

Если светит солнце, то и в последующие семь дней ждать плохой погоды не приходится.

Пчелы зляться – значит, будет засуха.

Жди дождя, если звездчатка не раскроет лепестки утром.

Что можно и нельзя делать в Самсонов день