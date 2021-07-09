Какие знаки зодиака ждет успех с 12 июля: прогноз Павла Глобы

Следующая неделя удачна для Львов, Стрельцов, Водолеев и Скорпионов

Павел Глоба, российский астролог, рассказал, что понедельник следующей рабочей недели совпадает с огненным новолунием. Он поясняет значение этого события: на чью-то долю выпадет принятие важного решения, последствия которого будут иметь большой срок. Он поделился, какие знакам знакам зодиака особенно повезет в середине июля.

Лев

Для этого знака зодиака на середину лета выпадет по-настоящему удачный период. Следующая неделя даст им почву для нового триумфа. Понедельник и вторник эффективнее всего будет использовать для обогащения мировоззрения и общения с коллегами по работе. Благодаря полученным в начале недели знаниям, Львы смогут добиться огромного скачка по карьерной лестнице. Завистников рекомендуется настойчиво игнорировать.

Стрелец

Стрельцов к концу следующей недели ждет материальное вознаграждение за все их труды. Причем это вознаграждение может прийти с неожиданной стороны. В их личной жизни тоже настанет благоприятная пора, а самыми удачными днями станут вторник и четверг.

Водолей

Следующая неделя даст Водолеям огромный шанс улучшить свое материальное положение. Следует внимательно прислушаться к дружеским советам, водолеям в это время необходимо много общаться с разными людьми. Наиболее удачные дни – понедельник и пятница.

Скорпион

В день огненного новолуния у Скорпионов получится решить любые сложные задачи. Вторник лучше всего посвятить рабочим задачам. Но тут важно не забывать перепроверять результаты своего труда. Высок риск совершить несколько ошибок из-за невнимательности.

Ранее “Утро.ру” сообщало, какие знаки зодиака в августе ждет резкое денежное обогащение.