Астролог рассказала, кому стоит вложить деньги в дело в этот период

Елена Егорова, астролог, специалист по китайской метафизике, сообщила 5-tv.ru, что этим летом на время сформируется уникальный денежный коридор, который может возникнуть не чаще, чем раз в 12 лет. Этот временной отрезок даст многим людям возможность значительно улучшить свое материальное положение. Однако таким редким шансом смогут воспользоваться лишь те, кто родился в определенное время. Астролог рассказала, кто же оказался в числе везунчиков.

По ее словам, люди, которые родились в год Быка, войдут в первую категорию счастливчиков. Второй группой станут люди, которые родились в период с 6 января по 4 февраля. Год рождения при этом не важен. Третья категория состоит из людей, которые родились с 1 до 3 часов ночи. Однако для всех трех групп важно одно правило: год рождения не должен замыкаться цифрами 8 или 9.

К людям из первой категории денежные средства могут поступить из их ближайшего окружения. Источником обогащения неожиданно могут стать знакомые, клиенты и члены семьи.

Для второй группы людей финансы принесут партнеры по бизнесу или сам бизнес. Это также могут быть родители, есть шанс получить неожиданное наследство.

Третья категория людей разбогатеет на создании собственных проектов и наемной работе. Высока вероятность продвинуться по карьерной лестнице.

Как подчеркнула Егорова, все эти возможности в случае успешной реализации обеспечат любой группе людей стабильный доход.

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